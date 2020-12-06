«Свадьбы не будет». В Перми десятки людей оплатили базу отдыха, но остались без праздника и денег

Больше двух десятков пар не смогли сыграть свадьбы и вернуть свои деньги.

Мария и Андрей познакомились два года назад. Спустя год мужчина сделал своей возлюбленной предложение и летом они решили сыграть свадьбу. Конечно, тогда еще и никто не мог подумать, что в нашу жизнь придет коронавирус и спутает все планы.

База отдыха «Таежная»

Мария представляла, как чудесно пройдет ее свадьба, как первый раз в жизни она наденет белоснежное платье, а торжество запомнится на всю жизнь. Свадьбу Мария хотела сыграть на природе, в красивом и атмосферном месте. В интернете из сотни предложенных вариантов девушка остановилась на базе отдыха «Таежная», которая полностью соответствовала ее желаниям: близость к городу, великолепные пейзажи, площадка для церемонии на берегу озера. Приехав на место, пара окончательно определилась с местом, и сотрудники базы предложили внести предоплату.

- Мы заплатили 60 тысяч рублей аванса и получили квитанцию, - рассказывает Мария. - Договор был заключен с ООО «Лофт Порт», генеральным директором которого является Вероника Бояршинова. Днем торжества выбрали 31 июля, но через несколько недель пошли первые тревожные сообщения, связанные с коронавирусом: всеобщая самоизоляция, запрет на массовые мероприятия, закрытие заведений. База отдыха «Таежная» тоже закрылась согласно распоряжениям оперштаба.

Обещания

Каждую неделю Мария звонила руководителю банкетной службы Юлии Наугольных с одним и тем же вопросом: «Вы точно откроетесь, и наша свадьба не отменится?». Сотрудница успокаивала: «До свадьбы вагон времени, все будет в порядке, база откроется». В мае Юлия Наугольных написала Марии, что согласно договору, нужно внести часть оплаты за банкет. И будущие молодожены внесли очередной аванс.

За месяц до бракосочетания база все еще была закрыта. Марии надоело находиться в подвешенном состоянии, и она решила расторгнуть договор. Согласно документу, при расторжении договора за месяц до события, деньги возвращаются в полном объеме. Сначала Мария привезла уведомление о расторжении договора, а потом претензию на возврат денег. Сотрудники сказали, что смогут вернуть деньги, как только возобновят работу.

Схема Бояршиновой

Оказалось, что компания ООО «Лофт Порт» Бояршиновой была субарендатором шатров на базе «Таежная», а настоящий владелец базы закрыл ее на карантин и принимать посетителей не собирался. От знакомых Мария узнала, что компания Бояршиновой, чтобы выкрутиться из этой ситуации, проводит свадьбы на других базах отдыха. Они предлагали своим клиентам площадки там, где находили свободную дату. Как правило, они находились дальше от Перми и были менее привлекательны, но за те же деньги, что и на «Таежной». Некоторые соглашались, потому что боялись остаться без денег и без праздника.

Марии удалось поговорить с владельцем базы Ильей Неволиным, который дал понять, что решать этот вопрос они должны с Бояршиновой. Та в свою очередь говорила клиентам, что денег нет, так как она отдала их за аренду базы «Таежная».

Оказалось, что людей, которые остались без праздника и денег, больше двадцати. В основном это были сорванные свадьбы и выпускные. Люди вносили предоплату за шатры и кейтеринг от 30 до 100 тысяч рублей.

Возврата своих денег ждут более 20 пар. Фото: Анна Маркова

Больше двух десятков обманутых

- Это были и наши накопления и материальная помощь, которую мы брали на работе, чтобы устроить нашим детям достойную и красивую свадьбу, - говорят другие пострадавшие. - Некоторые ребята брали кредиты, а по итогу просто сходили в ЗАГС и расписались.

Еще одними заложниками ситуации стали родители школьников, которые внесли 30 тысяч рублей еще до коронавирусных ограничений. А некоторым невестам объявляли о том, что их свадьба не состоится за несколько дней до торжества. Предоплату с клиентов на проведение праздников «Лофт Порт» продолжал брать и летом, и назначал свадьбы на «Таежной» в сентябре.

Отказ о возбуждении дела

Мария написала коллективное заявление в полицию от пострадавших, чтобы Бояршинову привлекли к ответственности за мошенничество. Девушке пришел отказ в возбуждении уголовного дела. По материалам проверки полицейские запросили информацию о движении средств ООО «Лофт Порт» в нескольких банках и налоговой инспекции, но ответа ни откуда не поступило. Допрошенный Неволин сказал, что Бояршинова действительно переводила ему деньги, но по двум платежам оплаты он не получил, а 29 марта Бояршинова расторгла с ним договор в одностороннем порядке.

«Мы все вернем, но когда, не знаем»

«КП» связалась с Вероникой Бояршиновой чтобы узнать, почему они не возвращают клиентам деньги.

- Когда началась пандемия, мы не думали, что она так надолго затянется, - объясняет Бояршинова. - Мы принимали заявки на свадьбы, корпоративы, юбилеи, брали предоплату за аренду, чтобы проводить их на базе «Таежная». Деньги переводили Неволину – собственнику базы. За все время мы перевели примерно 4 млн рублей. Когда в конце лета стало очевидно, что сезон заканчивается, и мы не сможем работать, я попросила возврат денег у Неволина, но он начал уходить в сторону и отказался возвращать средства. Я много его просила вернуть деньги, чтобы отдать их людям, но безуспешно. Сейчас идут судебные процессы. В ноябре состоится определение суда. К сожалению, вернуть все деньги за свой счет мы не можем. Будем добиваться их выплаты через суд. Людям мы разослали гарантийные письма и обещаем вернуть все в полном объеме.

Как вернуть деньги пострадавшим людям?

Только через суд. Писать исковое заявление, прилагая всех документы, квитанции об оплате или чеки, - объяснил юрист.