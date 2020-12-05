Исповедь учителя на удаленке: «Распинаюсь в зуме с новым материалом, а дети смотрят ролики в TikTok»

Заставить детей включить камеру - задача почти невыполнимая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Знаете, что делают ваши десятиклассники на онлайн-уроках? Спят! – огорошила классная на родительском собрании. - Утром им в школу вставать не надо, и пока вы спите по ночам, они до утра сидят в интернете. Ставят будильник, выскакивают за минуту до урока, заходят в зум и… снова ложатся. А я распинаюсь перед спящим классом с новым материалом.

Второй раз коронавирус загнал школьников на удаленку. Весной с учебой на дистанте было море вопросов: как разделить семейный ноутбук между детьми-школьниками? К какому провайдеру подключаться, чтобы у всей семьи была возможность учиться и работать?

Сейчас к удаленке привыкли все, но учителя не перестают жаловаться, что дети, сидючи дома, научились не слишком напрягаться: хитрят, списывают, а то и вовсе играют в гаджеты прямо на уроках. Как деток выводят на чистую воду и какие еще ужасы дистанта не перестают бросать в дрожь бедных педагогов, откровенно рассказала «Комсомолке» молодая пермская учительница.

Весной сутками сидели за компом

Весной учителям реально было тяжко: мы сутками не отходили от монитора: осваивали новые платформы, технологии. Поменялась и система наставничества: если раньше опытные педагоги шефствовали над новичками, то теперь молодые учителя стали помогали стажистам осваивать компьютерные технологии.

И хоть в последнее время повсеместно внедряются электронные дневники и журналы, многие педагоги 50+ до сих пор с компьютером на «вы». И нам, молодым учителям, приходилось объяснять им, как в зуме запланировать урок на нужное время и подключить к прямому эфиру детей.

«У меня смартфон старый, камера сломалась»

Но и на второй, осенне-зимней удаленке проблем немало: постоянно скачет расписание. Учителя стали часто болеть, уроки поднимаются и опускаются, чуть не ежедневно начало занятий приходится менять, но самая главная наша беда на дистанте – это камеры!

Если в обычном школьном классе все дети на виду, то на экране учительского ноутбука каждый ученик – это маленький прямоугольник. С включенной камерой лицо ребенка видно, с выключенной – нет.

И дети повадились не включать свои камеры. То есть ребенок в сети, а чем он занят по ту сторону экрана – непонятно.

Педагоги подозревают, что часть учеников и с кровати-то не встают во время урока. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

У меня есть коллеги, которые рукой махнули на то, чтобы заставить учеников включить свои камеры, а я еще держусь, требую. Отговорка у детей одна и та же: «У меня старый смартфон, камера сломалась».

И поди проверь, правда это или нет. Что мне с такими делать? Отключать их и ставить «Н»? Нет уж, лучше пусть без камеры, но на уроке присутствуют. Может, хоть что-то в голове останется. И я подозреваю, что многие из этих учеников не то что за стол не садятся, но даже из постели не вылазят во время уроков.

«И микрофон тоже не работает»

А бывает, что у детских гаджетов микрофон не работает. И учителю даже невозможно услышать, как ребенок отвечает на заданный вопрос. Материальное положение у семей разное и заставить кого-то приобрести новый планшет или компьютер для дистанционной учебы никто не может. С такими учениками педагогов выручает чат. Они спрашивают «молчунов» и просят отписаться в чат. Если выполнил и написал правильно – значит, хорошо: не спит, слушает.

Бывает и такое, что на уроке школьники свернут страничку с зумом и начинают сидеть в играх или соцсетях. Фото: Евгения ГУСЕВА

Отключенными камерами и микрофонами часто «грешат» старшеклассники, хотя на самом деле у многих из них смартфоны - самые «навороченные». А вот учеников пятых-седьмых классов педагоги еще могут заставить «предстать перед учительскими очами». Но тут нередко возникает другая проблема.

«Ваня, повтори, что я сказала!»

Веду я однажды урок, меняю страницы на своей презентации, смотрю на монитор и замечаю, что у семиклассника Вани на лице как-то подозрительно быстро мелькает свет, на моей презентации совсем не так.

«Ваня, повтори, о чем мы сейчас говорили?» - спрашиваю. Парень ойкнул, оказалось, пока шел урок, он свернул страничку с зумом и открыл в другом браузере свой Майнкрафт. Какое тут может быть «разнообразие паукообразных»? Понятно, тему пропустил. И если сам дома не разберется, то потом и контрольную завалит. На уроках в школьном классе так смело они не отвлекаются. Так что все мы с нетерпением ждем окончания удаленки!

Вместо логарифмов - каракули

Думаете, мои бешеные восьмиклассники могут сорвать только обычный школьный урок? Господи, да мы с коллегами уже устали удивляться их фантазии! Пару недель назад объясняю новый материал, и вдруг из ноутбука зазвучала дикая музыка. Дети на мониторах попадали со смеха, какой уж тут новый материал? Пытаюсь мгновенно вычислить хулигана, ищу на экране, кто в эту секунду включил звук. Ага, вот он, голубчик! Это ты, говорю, Антон, урок срываешь?

- Нет, это не я, это Максим Воронов, - хихикает наш вечный хулиган, а класс в это время еще громче смеется.

Оказалось, во время урока парень сидел в TikTok, нашел прикольный ролик и решил немного поразвлечь одноклассников.

У моей коллеги, когда она вела урок в 11 классе и изучала с детьми логарифмы, такой же лоботряс вдруг начал рисовать на всех экранах каракули! Им ЕГЭ сдавать, а они веселятся! И как потом собрать внимание детей, сидящих в своих квартирах? Да никак! И хуже всего, если в этот момент к онлайн-уроку подключится завуч. Администрация обязана каждый день заходить, смотреть, как идут уроки и контролировать нас.

Если малышей еще можно заставить включить камеру, то учеников старших классов - с большим трудом. Фото: Мария ЛЕНЦ

«Сами отдыхают, а нам учи»

Еще один стресс на удаленке – это общение с родителями. Всем сейчас непросто, но если раньше учителям приходилось общаться с мамами и папами только на родительских собраниях, то сейчас – почти ежедневно.

«Как мне контролировать ребенка, если я не знаю его расписания?», - написала в родительский чат одна активная мамочка.

И теперь мне приходится расписание не только детям, но и их родителям дублировать. А еще списки тех, кто отсутствовал на уроках, чтобы родители выяснили, чем их чада занимались днем. После этого в чате начинается неумолкающая переписка, на которую я должна что-то отвечать!

А из-за некоторых вопросов настоящие споры разгораются. И часто не очень приятные для педагога. Есть такие родители, кто прямым текстом обвиняют во всем нас, мол, назадавали детям работы. Сами отдыхают, а нам учи их.

Стресс – наше обычное состояние

А мы, мало того, что у монитора по 12 часов сидим – сначала уроки проводим, потом задания проверяем, так вечером еще и на вопросы родителей отвечаем.

А задания какие нам присылают? Фотографируют в темноте, снимки размытые, попробуй, разбери, какая буква написана! Из-за всего этого стресс становится нашим обычным состоянием! Я даже на улицу выйти не успеваю, работаю на полторы ставки, а семью почти не вижу, зависаю в ноутбуке!

И в этой ситуации нас, педагогов, не перестает мучать один важный вопрос: когда все это кончится? Ведь эффективности от таких уроков реально мало, а здоровья тратится море!

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Дети должны учиться в школах»

На удаленке и учителя, и ученики вынуждены смотреть в неподвижный экран, а от этого очень устают сердце, мозг позвоночник. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Дистант лишил педагогов и детей возможности живого контакта, - считает психолог Людмила Кочкаева. - Страдают из-за этого обе стороны: вместо того, чтобы посмотреть друг другу в глаза, ученики и учителя вынуждены пялиться в неподвижный монитор. От этого очень устают мозг, глаза, сердце, позвоночник. И даже если ты отвлечешься: встанешь, разомнешься, попьешь чай, то территория все равно останется замкнутой. Причем учителя даже в более выигрышной ситуации: они знают свой предмет и дают его. Как уж тему усваивают дети – вопрос десятый.

А вот школьникам очень тяжело. Дети быстро устают, истощается тело, меняется мышление, работает одна голова. Напряжение огромное, но разрядки нет. Ребенок не может, как в школе, пробежаться на перемене, покричать.

По моему мнению, детей нужно вернуть в школу. Конечно, с соблюдением всех мер предосторожности: маски, перчатки, социальная дистанция.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Один день из родительского чата

«У меня сын пароль от почты забыл, а учитель дала 40 минут на выполнение контрольной! Пока он меня вызвонил, пока пароль ввел и зашел, 20 минут прошло! На решение времени не хватило! Передайте учителю, чтобы два не ставила! Как пересдать?»

«У нас «ЭПОС» висит, что делать?»

«Куда домашку отправлять по истории?»

«Мы задание сфотографировали и отправили учителю, но у нас 2! Почему!?»

«У меня дочь писала диктант сегодня и плакала, звука почти не было, а мы на работе были»

«А физику по какой причине отменили?»

«Моя дочь была на уроке, только подключилась позже»

«А мы прям кипим от злости, ребенок сегодня ревел, но в зум зайти так и не смог. Он скрины сделал, кому их отправить?»

«Продублируйте нам логин-пароль, пожалуйста, потеряли»

«Почему до сих пор расписание нестабильное?»

«Я днем на работе, а заданий задают море: нарисовать, написать, сделать… Мы до 12 ночи сидим, ну так же нельзя!»

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