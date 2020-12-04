Коронавирус в Перми, последние новости на 5 декабря: банкеты запретили, но разрешили кататься на коньках

За сутки было выявлено 309 новых случаев заражения COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Данные о коронавирусе в Пермском крае на утро 5 декабря: как сообщили в Роспотребнадзоре, общее число инфицированных достигло 21900 человек. За минувшие сутки было выявлено рекордно большое количество новых случаев заражения COVID-19 - 309: 96 человек проходят лечение в больницах, 213 – амбулаторно на дому.

Ежесуточный прирост больных составил 1,4 процента.

Из 309 новых инфицированных – 122 мужчины, 180 женщин и 7 мальчиков. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 32 человека, 133 человека в возрасте 45-65, 137 человек старше 65 лет.

Новые заболевшие обнаружены в 26 территориях региона.

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 194 заболевших. На втором месте по заболеваемости Чернушка - 18 инфицированных, на третьем Краснокамск -11 заболевших. Еще 10 заболевших - в Добрянке, 8 - в Чусовом. В Осе и Лысьве по 7 случаев заражения COVID-19, в Барде, Октябрьском и Березниках – по 5. В Кунгуре, Пермском районе и Соликамске по 4 жителя с COVID-19. По 3 заболевших в Большесосновском и Уинском округах, Чайковском, Горнозаводске и Кунгурском районе. Еще по 2 инфицированных в Губахе и Чердыни.

Инфографика: оперштаб

За минувшие сутки в Пермском крае выздоровели 318 человек. Общее количество выздоровевших составляет 15576. В больницах сейчас остается 2074 человека, из них 103 – на аппаратах искусственного дыхания. На карантине находится 4205 жителей Пермского края.

Также за прошлые сутки зафиксированы 13 смертей от коронавируса, а также 16 летальных случаев с инфицированными пациентами. Таким образом, от COVID-19 умерли 688 человека, и еще 392 инфицированных пациента скончался по причинам, не связанным с коронавирусом.

Тем временем на заседании оперштаба дополнительных ограничений на работу кафе, ресторанов и баров на время новогодних каникул решено пока не вводить. Но до 13 декабря сохраняются ограничения на проведение праздничных банкетов и других торжеств в заведениях общепита. Всем ресторанам и барам запрещено работать по ночам - с 01.00 до 06.00. В рабочие часы столики должны находиться на расстоянии полутора метров друг от друга. Запрещено курение кальянов и другой табачной продукции в ресторанах, барах и кафе.

До особого распоряжения запрещено работать ночным клубам, дискотекам, детским развлекательным центрам и иным досуговым заведениям.

Зато разрешили кататься на коньках и лыжах. При этом на катках должно быть не больше 1 человека на 10 квадратных метров. И на лыжных трассах жителям Пермского края рекомендовано соблюдать социальную дистанцию.