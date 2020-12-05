Проект сопровождаемого проживания «Смогу жить сам» продолжает работу с семьями Перми и Пермского края

Осенью текущего года проект принял 14 новых участников, сейчас к вступлению готовятся следующие семьи. Фото: «СтройПанельКомплект». Фото: «СтройПанельКомплект»

Проект «Смогу жить сам» реализуется в Перми с августа 2018 года и направлен на социальную адаптацию людей с ментальными нарушениями. Осенью текущего года проект принял 14 новых участников, сейчас к вступлению готовятся следующие семьи.

Каждый участник в течение нескольких месяцев учится развитию навыков самостоятельности, ориентирования в городской среде, взаимодействия с новыми людьми и решения бытовых вопросов. Разнообразие в учебные будни и бытовые дела вносят творческие мероприятия.

Так, в начале учебного года в квартире прошел «Литературный вечер», а в преддверье праздника «Дня матери» ребята под руководством флориста приготовили подарки для любимых мам.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Творческие занятия способствуют развитию воображения, возможности выражать свои эмоции и расслаблению.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Каждый день ребята осваивают новые шаги самостоятельной жизни под чутким руководством педагогов и открывают для себя радость общения и активного взаимодействия с окружающим миром.

Организаторы и фонд «Социальная деревня «Светлая» не оставляют без внимания и выпускников проекта. Семьи получают консультационную поддержку, а ребята продолжают общение. И это, несомненно, радует, как их семьи, так и организаторов проекта. Ведь теперь у ребят есть настоящие друзья, а также взрослые, которые всегда окажут поддержку! Выпускники проекта постепенно трудоустраиваются, становятся увереннее и чуть смелее в своих планах.

Проект реализуется под эгидой «Министерства социального развития Пермского края» и благотворительно фонда «Социальная деревня «Светлая», при участии застройщика «СтройПанельКомплект». Учебная квартира проекта предоставлена застройщиком и расположена в ЖК «Медовый».