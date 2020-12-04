Спасатели разгребают завалы в «Дельфине». Фотография сделана 4 декабря 2005 года. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

- Я только успел увидеть падающий потолок – и потерял сознание. Очнулся под водой, - вспоминает события 2005 года Иван Кузьминых. 10-летний мальчик чудом выжил, когда на него обрушилась крыша бассейна «Дельфин» в городе Чусовой Пермского края.

15 лет назад, 4 декабря 2005 года, произошла трагедия, которую окрестили «пермским Трансваалем» (за полтора года до этого в Москве рухнула кровля развлекательного комплекса «Трансвааль-парк», погибли 28 человек). В Чусовом жертвами стали 10 детей и четверо взрослых, еще 18 получили травмы.

В «Дельфине» обрушилась кровля. Фотография сделана 4 декабря 2005 года. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Последняя тренировка

Это было обычное воскресенье. Зимнее, морозное. Школьники из секции дзюдо вместе с тренером Николаем Печенкиным отправились на тренировку в бассейн.

- Я раньше водил ребят в малый бассейн, - вспоминает Николай. – А в этот раз впервые решил младшую группу потренировать в большом бассейне. Ребятам по 10 лет тогда было, только Диме Ризову – 14.

На тренировку пришли всего пятеро ребят. Несколько девочек опоздали, и их не пустили в бассейн. А третьеклассница Кристина успела в последний момент. Наверное, она думала тогда, что повезло. Но у нее уже не спросишь…

Вначале ребята учились нырять. Потом тренер отправил двух мальчишек – Диму Ризова с Ваней Кузьминым – плавать свободным стилем. А сам остался на дорожке с Лешей Неустроевым, Кристиной и Димой Корякиным.

- И тут я услышал крик, - рассказывает тренер. - Глянул наверх – подвесной потолок падает. Плавно, как в замедленной съемке. Развернулся, ребят накрыл собой и ушел вместе с ними под воду, чтобы куски потолка на них не упали. Всплыл - темно, ничего не видно. Дышать нечем. Поднял руку вверх, а воздуха-то вверху нет – бетон над головой.

Под завалами в «Дельфине» погибли 14 человек, в том числе 10 детей. Фотография сделана 4 декабря 2005 года. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Упавшей плитой Николаю Печенкину пробило голову, оказалась вывихнута правая рука.

- Лешу я толкнул вперед, чтобы он проплыл дальше, а Кристине помочь не смог - рука была выбита, не слушалась, - говорит Николай. - Сначала она за мной плыла. Потом я ее уже не слышал…

Тело девочки потом нашли спасатели. А тренер увидел впереди слабый просвет - щель между упавшими досками. Кое-как раздвинув их, он вылез наружу.

Чаша бассейна напоминала огромную свалку. Все завалено обломками бетонных плит, арматурой. Сверху падал снег. На бортике лежало тело Димы Корякина – волна от рухнувших в бассейн плит выбросила его наверх, под другую падавшую плиту.

Мальчики, которые выжили

- Когда тренер отправил нас с Димкой плавать на 4-ю дорожку, мы начали дурачиться, - вспоминает Иван Кузьминых. - Я сидел у него на плечах. Потом послышался глухой треск - и я очнулся уже под водой. Рефлекторно хватанул ртом воду, а в ней – крошки бетона. Кругом было темно, потихоньку я выбрался наружу. Тут ко мне подошел Леша, посмотрел: «Ваня, это ты, что ли?» У меня все лицо было кровью залито.

Спустя 15 лет после трагедии Иван Кузьминых помнит каждую деталь того черного воскресенья. Фото: Личный архив героя публикации

Сам же Леша Неустроев пришел в бассейн всего во второй раз. Плавать совсем не умел и страшно боялся нырять. Наконец, получилось поднырнуть поглубже. И тут рухнула крыша.

Выбравшись из-под завала, Леша в состоянии шока поехал домой. Маме объяснил: «Я тапочки где-то посеял. А еще там крыша обрушилась».

Обняв сына, мама обнаружила у него в волосах крошки бетона...

На дзюдо Алексей больше не ходил, а Ваня продолжил заниматься. И даже плаванье не бросил. До сих пор ходит в бассейн.

Отчет экспертов был подделан

В тот же день на обломках разрушенного «Дельфина» начали работать следователи. Они выяснили, что причиной обрушения стала коррозия несущих конструкций крыши. Вентиляция не работала, и пары хлора разъедали металл. К тому же кровля здания протекала, намокший утеплитель стал значительно тяжелее – и металлическая ферма, находившаяся в середине бассейна, не выдержала увеличившейся нагрузки.

За 14 человеческих жизней кто-то должен был ответить. Ответчиками стали эксперты из компании «Уралпромэксперт» - Анна Акулова, Кельсий Санников и Алексей Швецов. За полтора года до трагедии, после аварии в «Трансваале», собственник «Дельфина» - Чусовской металлургический завод (ЧМЗ) – заказал им экспертизу технического состояния бассейна.

Обследование «Дельфина» проводила Анна Акулова. Она осмотрела несущие конструкции бассейна и представила отчет своим руководителям - главному инженеру Алексею Швецову и главному специалисту Кельсию Санникову. Что именно было написано в этом отчете, сейчас не проверить - компьютерная экспертиза установила, что документы были изменены.

- Специалисты ООО «УралПромЭксперт» представили отчет со сфальсифицированными данными о работоспособности несущих конструкций бассейна, - говорилось в обвинительном заключении. - Как следствие собственник не провел должного ремонта здания, в результате чего и произошло обрушение крыши бассейна.

Эксперты пытались протестовать.

- Руководству завода было выдано предписание: устранить недостатки, - объяснял Кельсий Санников. - Если бы крыша была отремонтирована, то к зиме утеплитель покрытия остался бы сухим. Полтора года бассейн эксплуатировался при отсутствии вентиляции, при постоянно протекающей кровле, фермы не были очищены от коррозии, красили по слою ржавчины.

Тем не менее, обвиняемыми стали только эксперты. Но Санников попал под амнистию в связи с преклонным возрастом – ему было 74 года. А Акулова, не дожидаясь суда, покинула страну.

Судили только Швецова. Никто из представителей Чусовского металлургического завода в качестве ответчика привлечен не был. Возмущенные этим чусовляне, потерявшие своих близких, устраивали митинги перед зданием суда, требуя привлечь к суду руководство ЧМЗ. Но ничего не добились…

В итоге Алексею Швецову присудили 4 года заключения в колонии-поселении и на 3 года лишили права заниматься строительной деятельностью.

Алексея Швецова приговорили к 4 годам заключения в колонии-поселении. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Проект бассейна был изменен

Здание бассейна «Дельфин» - типовое. Но при его строительстве использовали не те материалы, что предусматривал проект, а более дешевые

- Когда утверждали проект этого бассейна, я был категорически против, - рассказывает тренер Николай Печенкин. - Этот проект был родом из 50-х. Но кому-то явно было выгодно его строительство. Я и следователям, и на суде говорил, что при строительстве бассейна был допущен ряд нарушений. Я защищал детей, которые погибли, а прокуратура защищала завод и нападала на экспертов.

Во время следствия на тренера напали. Он уверяет, что причиной стала его позиция.

- Я приехал с соревнований, возле дома на меня напали, ударили со спины, - говорит Николай Васильевич. – Голову разбили, чуть не убили. А деньги не взяли. Так что явно хотели заставить меня замолчать.

Беглянка попала под амнистию

Вначале основным свидетелем обвинения была Анна Акулова. Она заявляла, что предупреждала своих руководителей об угрозе обрушения, и уверяла, что они-то и изменили ее отчет. Но следователи решили, что и Акулова виновата – не настояла на своем варианте отчета.

Когда же ее вызвали в прокуратуру, чтобы предъявить обвинение, выяснилось, что та сбежала. Анна Акулова была объявлена в международный розыск. Через несколько лет ее обнаружили в Македонии и экстрадировали в Россию. Но Анна прибыла в Москву на шестом месяце беременности. А к тому времени был принят закон об амнистии беременных женщин и женщин с малолетними детьми. Поэтому беглянка также попала под амнистию.

Так что ответил за трагедию только один человек – Алексей Швецов. Именно он оказался пресловутым «стрелочником».

На месте бассейна установили памятник жертвам трагедии. Фото из архива газеты «Чусовской рабочий».

ТРИ ВОПРОСА ПРОКУРОРУ

Развалины усыпали игрушками

- Это был психологически очень сложный процесс, - вспоминает сейчас гособвинитель Вадим Казаринов. - Тогда погибли 10 детишек, они оказались погребенными под обрушившимися плитами. Когда я подошел на место «Дельфина», там все было усыпано детскими игрушками – мишками, куколками. Тяжелое зрелище.

- Вы были удовлетворены приговором, вам не показалось, что ответили «стрелочники»?

- Приговор был справедливым. Если бы эксперты провели обследование как надо, такой трагедии не случилось бы. Это все в суде было доказано. Они не установили, что конструкции проржавели и могут быть опасными.

- Почему же остались в стороне собственники бассейна?

- Владельцы завода за несколько месяцев до трагедии сделали официальный запрос в «УралПромЭксперт», чтобы эксперты провели исследование этих конструкций. Какие могут быть к ним претензии? Следствие по заводу велось, и дело было не меньше, чем по «УралПромЭксперту». Но связь их деятельности с гибелью людей была не доказана.

- Но эксперты же выписали предписание руководству завода?

- Предписания носили сугубо формальный, характер, не относящийся к той трагедии, что произошла. Эксперты предложили чисто косметические меры,