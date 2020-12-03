«Его буквально вчера выписали из ковидного отделения». В Перми прямо в суде умер адвокат, который защищал обвиняемую по делу о трагедии в «Хромой лошади»

Пермский адвокат умер в здании Ленинского суда.

- Его буквально вчера выписали из коронавирусного отделения с диагнозом «здоров», и он сразу поспешил на любимую работу, - говорят коллеги известного пермского адвоката Вадима Маценко.

Вадим Викторович умер сегодня, 3 декабря, прямо в здании Ленинского районного суда Перми. Он почувствовал боль в сердце. Сотрудники суда вызвали «скорую», но реанимировать адвоката медики не смогли.

- Это случилось не на процессе, - только сообщили в суде.

Вадим Маценко, бывший следователь, который затем занялся адвокатской практикой, известен своим участием в громких уголовных процессах. Например, он защищал в 2013 году обвиняемую по делу о трагедии в «Хромой лошади» исполнительного директора печально известного ресторана Светлану Ефремову.

- Приносим соболезнования близким, родным и друзьям Вадима, - говорят коллеги. – У него было много планов. Помимо работы он всерьез занимался вокалом и сочинял музыку.

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