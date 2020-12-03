«Дом полыхал, как факел»: В Перми произошел серьезный пожар в пятиэтажном доме

Пожар на улице Студенческой уже ликвидировали. Фото: кадр видео chp_59.

Сегодня рано утром в Перми на улице Студенческой, 20 произошел крупный пожар. Горела крыша пятиэтажного дома. Пожарные эвакуировали жильцов.

По информации Минтербеза - пострадавших нет.

На месте находятся пожарно-спасательные подразделения, руководство МЧС региона, министерства территориальной безопасности Пермского края, администрации города и Мотовилихинского района.

Пункт временного пребывания развернут в школе 116 с дальнейшим размещением в гостинице «Спутник», где организован пункт временного размещения.

Квартиры на пятом этаже серьезно пострадали. Фото: Виктор Правдин

Пожарные ликвидировали горение на площади около 400 кв.м., пострадавших нет. Эвакуировались до прибытия пожарной охраны, по предварительным данным, 46 человек (из них 12 детей). Сейчас с ними работают психологи МЧС, измеряют давление, кому-то капают "валерьянку". Людей кормят бутербродами и кашей.

Некоторые погорельцы выбегали из квартир в чем были, прихватив с собой лишь домашних питомцев.

- На часах было примерно 7.40 утра, я уже не спала, - рассказывает Мария. - Вдруг в дверь сильно постучали, я открыла. Мужчина стучал во все двери и сказал, что у нас в доме пожар, нужно выходить. Я посмотрела в окно, увидела, как соседи уже стоят на улице. Никакого запаха дыма, гари я не чувствовала.

На данный момент прошла проверка квартир на наличие людей. Никого в помещениях нет.

Территория рядом с домом оцеплена. Фото: Платон ПРАВДИН

Причины пожара устанавливают органы дознания и испытательная пожарная лаборатория МЧС России по Пермскому краю.

Губернатор поручил оказать необходимую помощь жильцам дома в Перми, где утром загорелась кровля. Министерству территориальной безопасности взять на контроль вопрос оказания помощи жильцам дома.

Жильцов дома, в котором произошел пожар разместили в школе. Фото: Виктор Правдин

Прокуратура Пермского края совместно с прокуратурой Мотовилихинского района Перми организовала проверку причин возникновения пожара в горевшем доме.

На место происшествия выехали прокурор Мотовилихинского района города Перми и работники аппарата прокуратуры Пермского края.

- По предварительной информации возгорание произошло на кровле жилого дома, - сообщает прокуратура Пермского края. - В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям управляющей организации, которой обслуживается указанный многоквартирный жилой дом, в части соблюдения требований к содержанию и безопасной эксплуатации общедомового имущества.