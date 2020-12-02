«Пермский орган звучит волшебно!» В столице Прикамья проходит Международный фестиваль органной музыки

Орган в Перми установили в 2003 году. Фото: краевой Минкульт.

Поклонники органной музыки дождались открытия XV Международного фестиваля органной музыки Пермской филармонии, который должен был состояться еще в ноябре.

Юбилейный музыкальный форум проходит в Органном концертном зале. Каждый вечер в нем будет звучать музыка, которую будут исполнять органисты из российских городов и из Японии. Финальный концерт состоится 7 декабря.

На пермском органе музыку исполнят Хироко Иноуэ (Япония), Мансур Юсупов (Калининград), Мария Лобецкая (Санкт-Петербург), Марина Омельченко (Москва), Лада Лабзина (Казань), Владислав Муртазин (Уфа), Владимир Хомяков (Челябинск), Дмитрий Ушаков (Томск).

Молодое поколение органистов представлено лауреатами международных конкурсов, выпускниками пермских музыкальных учебных заведений: аспиранткой Санкт-Петербургской консерватории Елизаветой Шабалиной и студенткой 2-го курса Санкт-Петербургского музыкального колледжа Майей Мокрецовой.

В честь 15-летнего юбилея фестиваля будет исполнено 15 сочинений Баха, включая хоралы, фуги, прелюдии и концерты. Но также будут звучать сочинения современных отечественных и зарубежных исполнителей.

Открылся фестиваль выступлением петербургских музыкантов, лауреатов международных конкурсов – виртуозной органистки Марии Лобецкой из Санкт-Петербурга и камерного хора «Петербургские серенады». Они представили изысканную и яркую программу: от шедевров барокко до музыки наших дней.

- Пермский орган имеет волшебное звучание! – призналась органистка Мария Лобецкая. – Каждый раз, когда я на нем играю, открываю для себя и для публики какие-то новые возможности. В сочетании с залом, в котором прекрасная акустика, это настоящее волшебство!

Прекрасному инструменту создадут особый микроклимат

Пермский орган – очень сложный инструмент. Чтобы он волшебно звучал, нужно не только его мастерски настраивать, но и поддерживать в органном зале комфортные условия. Температура воздуха должна быль от 19 до 21 градуса, а влажность – от 40 до 55 процентов. Обеспечить это должна новая система климат-контроля, которую установят на средства Минкульта.

Орган немецкой фирмы Glatter-Gutz Orgelbau GmbH установили в Органном зале в Перми в 2003 году. После 4,5 лет эксплуатации органа и для обеспечения сохранности двух роялей «Стейнвей» была проведена диагностика состояния зала, усовершенствована система кондиционирования, в которую была встроена специальная установка очистки и увлажнения воздуха «Эко - Веста».

- Но в настоящее время она устарела: при низких температурах воздуха установка демонстрирует недостаточную эффективность, - сообщили в министерстве культуры Пермского края. – Осенью и зимой относительная влажность воздуха падает до 26 процентов, это является критическим для органа. Кроме того, в предыдущей установке отсутствовало автоматическое управление микроклиматом, поэтому все переключения необходимо было выполнять вручную. Сейчас внедряется новая система климат-контроля, средства для которого выделило краевое министерство. Это будет делаться поэтапно, чтобы не исключать плановую работу филармонии.