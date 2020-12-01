Ледового городка на эспланаде не будет. Что взамен?

На эспланаде многочисленных гуляний не предвидится Фото: архив "КП"

- У нас есть традиция: пермский Новый год мы встречаем за праздничным столом в кругу семьи, а московский – с друзьями на эспланаде, - рассказывает знакомая и расстраивается: - А в этом году, видимо, всю ночь придется скучать у телека.

Чревато последствиями

В новогоднюю ночь на эспланаде и правда не протолкнуться: пермяки катаются с горок, зажигают бенгальские огни, приплясывают под гремящую из колонок музыку. Но в этом году ледовый городок строить не будут. Лишь в 68-м квартале украсят главную городскую ель, а у Театра-Театра зажжется светодиодная инсталляция.

- Из-за пандемии принято решение, что праздновать в прежнем формате невозможно, так как в ледовом городке собираются тысячи пермяков, а это чревато последствиями, - объяснили в администрации Перми. - Поэтому принято решение отказаться от большого городка.

Ледовые арт-объекты, посвященные космосу, которые собирались построить на эспланаде, «растащат» по другим местам. Они появятся в парке «Счастье есть!» в Кировском районе, на площади у ДК имени Солдатова в Свердловском районе, в саду Миндовского в Индустриальном районе, в парке им. Чехова в Орджоникидзевском районе, на набережной и в Театральном сквере.

Елка установят во всех районах Фото: Виталий КОКШАРОВ

Городки в районах

- С точки зрения заботы о здоровье людей, решение отказаться от строительства большого ледового городка – правильное, - прокомментировал советник губернатора Дмитрий Жебелев. - Любая децентрализация, тем более в нашем протяженном городе, – это плюс. Нельзя допускать в одном месте большого скопления людей. Да, на свежем воздухе это намного безопаснее, чем в помещении. Но если мы не можем соблюдать дистанцию в полтора метра, некоторый риск заражения существует. Тем более, что мест, куда можно пойти с детьми, станет значительно больше. И они будут обустроены значительно лучше, чем раньше.

Свои ледовые городки построят и районные администрации. Их возведут на площади перед Дворцом культуры «Урал» (Кировский район), на площади перед клубом имени Златогорского (Орджоникидзевский район), в сквере имени Дзержинского (Дзержинский район), в сквере имени Землячки и на площади перед УДС «Молот» (Мотовилиха), а также на площади перед клубом «Юбилейный» (Новые Ляды).

Новогодние маршруты

В Перми появятся светящиеся арт-объекты Фото: архив "КП"

Чтобы пермякам в зимние каникулы было, где погулять и сделать селфи, в городе создадут пять новогодних маршрутов. Они соединят арт-объекты, праздничные елки и светодиодные композиции.

1. В Свердловском районе на маршруте окажутся Комсомольская площадь с арт-объектом «Космос», «Тихий» Компрос, площадь перед Дворцом культуры Солдатова, площадь у Дворца культуры Калинина, где будут установлены ель и арт-объект «Космонавт». У Пермского театра кукол создадут композицию «Театральная маска». В сквере улицы Сибирской появятся уличные выставки. Площадь у Дома офицеров украсит арт-объект «Канделябр», а площадь перед Центральным рынком – композиция «Кристаллы».

2. В Кировском районе новогодний маршрут пройдет по улицам Ласьвинской и Маршала Рыбалко до парка «Счастье есть», где будет построен ледовый городок. Праздничная иллюминация зажжется на аллее по улице Ласьвинской от ДК им. Кирова и на площади у бывшего кинотеатра «Экран».

3. В Мотовилихе можно будет прогуляться по улице Уральской от цирка, где установят арт-объект «Светящийся шар», через сквер Землячки и до универсального дворца спорта «Молот».

4 В Индустриальном районе маршрут проляжет от развязки улиц Стахановская и Мира, где будет установлена светодиодная композиция, по улице Мира до сада им. Миндовского, где «засветятся» деревья. А на развязке шоссе Космонавтов с улицей Подлесной приземлится «летающая тарелка».

5. Центральный маршрут традиционно включит эспланаду, где в этом году будет смонтирован светодиодный фонтан. В сквере у гостиницы «Урал» будут оформлены ели и появятся арт-объекты, в Театральном сквере - елка, ледовые объекты и уличная выставка. Ледовые фотозоны, тематические арки будут установлены на набережной реки Камы. На Соборной площади появятся ель и светящиеся арки.

ВОПРОС РЕБРОМ

А катки откроют?

На стадионе «Юность» (улица Революции, 27) каток уже открылся, пока он работает в тестовом режиме.

- Мы смотрим, сколько приходит туда людей, соблюдаются ли меры безопасности, – пояснили в мэрии. - Решение по открытию остальных катков еще не принято, так как надо согласовать с Роспотребнадзором, как наиболее безопасно организовать массовое катание.

Каток на «Юности» сейчас работает по субботам и воскресеньям с 15.00 до 21.00. Выход на лед для взрослых - 200 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров - 150 рублей. Действуют прокат и заточка коньков.

Известно, что открытый каток появится также возле «МиГа на взлете».

А КАК У НИХ?

Где городки все же построят

В Екатеринбурге на площади 1905 года поставят елку и сделают несколько ледовых скульптур. Никаких горок, лабиринтов или просто красивых сооружений в городке не будет.

В Новосибирске ледовый городок построят, как обычно, на набережной Оби.

Будет работать городок и в Челябинске. Там уже поставили елку и начали строить горки.

В Санкт-Петербурге состоится только Рождественская ярмарка в центре города. А традиционные гуляния, встреча деда Мороза и концерта на Дворцовой площади отменили.

В Самаре власти еще решают, стоит ли возводить ледовый городок, хотя торги на его строительство состоялись.