«Нужно бороться с IT-преступностью!» Министр МВД дал поручения новому главному полицейскому Прикамья

Фото: УМВД Забайкальского края.

В Прикамье – новый начальник главка полиции. До переезда в Пермь он уже возглавлял краевую структуру – в Забайкальском крае: на должность руководителя ГУ МВД по Пермскому краю назначен 49-летний генерал-майор Александр Щеглов – взамен ушедшего на повышение Михаила Давыдова, который теперь будет служить в главном управлении по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ.

Личному составу прикамского главка полиции представил министр МВД страны. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

Начинал свою службу Александр Николаевич с самых низов - с должности участкового инспектора милиции в Новгородчине, откуда он родом - родился он в поселке Комарово Любытинского района Новгородской области. Затем ему доверили бороться за чистоту рядов - пригласили в отдел собственной безопасности в Новгороде.

В родном регионе Александр Николаевич дослужился до заместителя начальника полиции по охране общественного порядка новгородского управления МВД.

А затем его направили руководить полицией непростого региона: в 2017 году он стал

главным полицейским Забайкалья.

Александр Щеглов женат, воспитывает сына и дочь.

Личному составу прикамского главка полиции нового начальника представил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев – в режиме видеоконференции.

- Уверен, что его практический опыт и организаторские способности будут востребованы в полной мере, - заявил генерал полиции.

Глава МВД России потребовал от нового руководителя наращивать усилия по ключевым направлений оперативно-служебной деятельности и, прежде всего, активизировать работу по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений. А также – активизировать борьбу с кибер-преступниками.

- Необходимо более эффективно противодействовать IT-преступности, - поставил задачу перед новым главным полицейским Прикамья министр. - С каждым днем появляются все новые способы совершения киберкраж и кибермошенничества.