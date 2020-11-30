Коронавирус в Перми, последние новости на 1 декабря 2020 года: советник губернатора Пермского края сравнил эпидемию с невидимым пожаром

​Общее число заболевших в Пермском крае приближается к 21 тысяче. Фото: архив "КП"

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Накануне советник губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев призвал жителей региона соблюдать все противоэпидемические правила и сравнил эпидемию с невидимым пожаром.

- В случае с коронавирусом, огонь распространяется с такой скоростью, что справиться с ним только нанимая больше пожарных (то есть врачей), набирая больше воды ( то есть лекарств) и строя больше пожарных депо (то есть больниц) невозможно, - заявляет советник губернатора. - Хотя главная и справедливая претензия у людей к властям именно в этом. Кто-то говорит, например, посмотрите на соседние регионы, там больше коек, новые больницы и т.д. Вот только даже при этом в той же Свердловской области в нынешнем году умерло на 2731 человека больше (рост в 2 раза выше, чем у нас), в Башкирии – на 4209 (в 3 раза), в Татарстане – на 4977 (в 4 раза).

Советник губернатора призывал жителей региона соблюдать дистанцию, правильно носить маски - прикрывая рот и нос - сократить число контактов до минимума, изолироваться при любых признаках ОРВИ.

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За прошедшие сутки, по данным Роспотребнадзора, в Пермском крае выявили 300 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 145 человек проходят лечение в больницах, 155 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из 300 новых инфицированных 105 мужчин, 184 женщины и 11 детей (7 мальчиков и 4 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 26 человек, 147 человек в возрасте 45-65, 116 человек старше 65 лет. Скончались за сутки 16 пациентов.

Инфографика: оперштаб

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 20 682. Ежесуточный прирост больных составил 1,5% . Коэффициент распространения болезни на сегодня 1,01 (на 29 ноября – 1,0).