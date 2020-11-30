Пермяк перевел путеводитель по мирам Толкина

Константин Пирожков давно увлекается творчеством Толкина Фото: Личный архив героя публикации

В издательстве АСТ вышла книга известного английского толкиноведа Джона Гарта «Миры Дж.Р.Р. Толкина». Она рассказывает о том, что послужило автору «Властелина колец» прообразами Средиземья, - своеобразный путеводитель по местам, которые вдохновили Толкина на создание его фантастического мира.Один из таких прототипов - долина Лаутербруннен в Швейцарии, превратившаяся во «Властелине колец» в Ривенделл.

О путешествии в Лаутербруннен Толкин вспоминал в письме к дочери своего школьного учителя в 1964 году: «Нас чуть не уничтожило, когда мы вытянулись по узкой тропке, с долгим снежным склоном справа, откуда сквозь нашу цепочку градом покатились камни, один из которых, весом не меньше тонны, разминулся со мной на расстоянии фута».

Не правда ли, на память сразу приходят идущие цепочкой по горной тропе Хранители кольца?

На русский язык книгу перевел бакалавр факультета современных иностранных языков и литератур Пермского государственного исследовательского университета Константин Пирожков.

- Конечно, я очень рад, что книга вышла, - рассказывает Константин. -Для нас это редчайший случай, так как обычно переводов книг Толкина и о нем нашим читателям приходится ждать несколько лет, а здесь прошло всего полгода.

Константин Пирожков давно увлечен творчеством Толкина:

- У нас в подъезде жила женщина, работавшая в книжном магазине, у нее была очень богатая библиотека. - Когда я был школьником, заходил к ней в гости, и она давала мне читать свои книги. Так однажды я прочитал «Хранителей» Толкина. Книга мне очень понравилась. Поэтому мама подарила мне на день рождения «Хоббита». Так все и началось…

При переводе книги Константину пришлось «влезать» во многие смежные темы, чтобы подобрать точные слова. Кроме того, некоторые стихи Толкина, процитированные в книге, на русский язык ранее не переводились, поэтому ему пришлось заниматься и поэтическим переводом.

- Очень пригодилось то, что уже несколько лет до этого я занимался подобным в качестве хобби, как переводчик-любитель, - говорит Константин.

Вот, к примеру, перевод описания прибрежного шторма, написанного Толкином в 1914 году, в разгар первой мировой войны.

Когда гром великих битв сотрясал

Наш мир у скал,

Стены тверди пали в Хаос,

Землю дрожью шок объял.

Книга «Миры Дж. Р. Р. Толкина» выпушена как подарочное издание, с большим количеством иллюстраций. Здесь есть и старинные картины и фотографии, и современные изображения пейзажей, о которых говорится в книге, и много карт.