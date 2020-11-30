Без метелей, снегопадов и морозов. Синоптики рассказали, каким будет начало зимы в Прикамье

Хочется настоящей зимы! Фото: Мария АНАНОВА

Вот и заканчивается осень - необыкновенно красивая и теплая. И пермяки гадают, какой же будет нынешняя зима?

- Такую красивую осеннюю пору вряд ли можно припомнить, - говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. - Весь сентябрь стояло Бабье лето, а в октябре пришла настоящая золотая осень - как раз в пору листопада почти две недели подряд стояли солнечные дни. И даже ноябрь оказался вполне погожим - много ясных дней, без слякотных оттепелей и резких заморозков.

Морозы задержались

- Начало зимы мы встречаем без метелей и снегопадов, установилась ровная погода с легкими морозцами, - отмечает Андрей Шихов. - В итоге мы уже стали свидетелями красивого и редкого для Прикамья явления: на реках встал хрустальный прозрачный лед, не занесенный снегом. Этот бесснежный период обещает продлиться.

Ожидалось, что уже в начале недели в Пермь придут солнечные морозные дни, но они чуть задержались. Во вторник еще будет тепло и сравнительно пасмурно - до -7 градусов днем. Но со второй половины недели солнце станет выглядывать чаще, и начнет холодать. В среду днем столбик термометра понизится до -10, в четверг - до -13, а в пятницу и выходные - до -15 градусов. По ночам при этом возможны двадцатиградусные морозы.

Что нас ожидает дальше?

- Возможны два варианта, по одному - произойдет арктическое вторжение с резким похолоданием до -25 градусов или ниже, - говорят метеорологи. - Если сформировавшийся над Прикамьем антициклон продержится дольше, похолодание будет постепенным. Но все равно к середине декабря возможны двадцатиградусные морозы.

Зиму ждать морозную или теплую?

- Долгосрочные прогнозы погоды на предстоящую зиму изменчивы, но сейчас они меняются на более «холодные», - сообщил Андрей Шихов. - Есть такое, может быть, не самое научное наблюдение: морозное начало зимы у нас случается через каждые 4 года. В последний раз так было в 2012 и 2016 годы, когда ударили 30-градусные декабрьские морозы. Будет ли так нынче - посмотрим.

Прихода морозной зимы не исключает и руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов:

- В этом году у нас прекратилась череда провальной летней погоды, лето было вполне комфортным. Можем ждать, что и длительный период теплых зим закончится, и мы насладимся настоящей уральской погодкой с морозными солнечными деньками.

Переживут ли зиму растения на дачах?

Конец осени, действительно, выдался бесснежным. В начале зимы синоптики тоже осадков не обещают. Выдержат ли до весны растения, не укрытые снегом?

- Пока все посадки на садовых участках зимуют благополучно, - успокаивает дачников доцент Пермского государственного аграрно-технологического университета, кандидат сельскохозяйственных наук Антон Лещев. - Снега, действительно, мало, не более 5 сантиметров. Но даже по ночам температура в окрестностях Перми не опускалась ниже -20 градусов. В начале осени начали повторно цвети некоторые кустарники, например, жимолость, у них могли подмерзнуть почки. Могут пострадать европейские сорта садовой клубники - если есть возможность, их стоит укрыть лапником и присыпать снегом. Плодовые деревья чувствуют себя пока хорошо.