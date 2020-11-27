«Шел пешком 11 дней и прятался в грузовиках». Как пермяк, застрявший в начале эпидемии коронавируса в Екатеринбурге, добирался домой

Невеста пермяка Светлана, рассказала «Комсомолке» удивительную историю возвращения ее жениха домой Фото: архив "КП"

Когда эпидемия коронавируса только добралась до России, ситуация в стране оказалась близкой к военному положению: закрытие границ между городами, прекращение авиа - и железнодорожных сообщений, режим строгой самоизоляции и другие ограничения.

Многие жители страны оказались в сложной ситуации и не могли вернуться домой. Так произошло и с пермяком Александром. Чтобы вернуться из Екатеринбурга в Пермь мужчине пришлось идти пешком 11 дней. Он убегал от полицейских, прятался в грузовике с продуктами, готовил еду на трассе и отдыхал в кюветах. Невеста пермяка Светлана, рассказала «Комсомолке» удивительную историю возвращения ее жениха домой.

Светлана и Александр. Фото из личного архива

Три ночи в машине и ДПС на границах

- Это произошло в конце марта — в самом начале коронавирусной эпопеи, - рассказывает Светлана. - Саша, мой молодой человек, работал на одном из крупных заводов в Екатеринбурге. Ему пришло сообщение, что фура, которая везла необходимый для производства груз, застряла где-то на трассе между Екатеринбургом и Пермью — не пропускали на посту ДПС из-за отсутствия каких-то документов. Александр вместе с генеральным директором и еще одним руководителем поехали разбираться.

На месте они увидели огромную очередь из автомобилей – у водителей и пассажиров измеряли температуру. Людей с повышенной температурой куда-то увозили или изолировали прямо в «скорых».

- У Саши температура оказалась в норме, а у двух его коллег слегка повышена, и их рассадили по разным «скорым», - продолжает Светлана. - За ними постоянно наблюдали врачи, периодически измеряя температуру. Так он провел там три дня без еды и комфорта, за все время, ему выдали всего одну бутылку воды. Саша спал на заднем сидении в автомобиле генерального директора, а тот в свою очередь в машине медиков.

В течение этих трех дней в городах России объявили режим самоизоляции, но официально границы еще не закрыли.

Возвращение в Екатеринбург

- Убедившись, что Саша здоров, ему разрешили уехать. Он попросил медиков и полицейских отвезти его до ближайшего населенного пункта, так как приехал туда не на своей машине, но ему отказали. Таксисты из-за дальнего расстояния тоже не принимали вызов. Тогда Саша решил идти пешком до ближайшей деревни, которая была в 9 километрах, доехать на попутке до Екатеринбурга, а там сесть в свою машину и рвануть домой в Пермь.

Александр отправился до ближайшей деревни, дорогу ему объяснил водитель их грузовика, который почти неделю провел в своей машине и уже успел освоиться: познакомился с местными, ходил мыться в деревню и готовил еду на костре прямо у трассы.

- Оказавшись в деревне, Саша не смог найти человека, который согласился бы довезти его до Екатеринбурга, - продолжает Светлана. – Пришлось вернуться на трассу, взять автомобиль у изолированного в «скорой» гендиректора и уехать до Екатеринбурга. На этом проблемы не закончились. Дальше начались многочисленные попытки уехать из города домой. Доезжая на машине до ближайших постов ГАИ, все автомобили разворачивали обратно. Беспрепятственно пропускали лишь грузовики с продуктами. Под покровом ночи он пытался проскочить по всем направлениям в сторону Перми, но ему не удалось. Тогда он решил уехать на поезде.

Попытки вернуться домой

Александр оставил машину на парковке, вызвал такси и поехал в сторону вокзала. По пути водитель такси сообщил ему, что на поезде уехать тоже не получится.

- Сегодня кучу людей вез на вокзал, а потом каждого обратно - уехать из города не дают, — объяснял таксист. — Люди покупают билеты, дожидаются поезда на вокзале, за час-полтора к ним подходят сотрудники полиции и просят пройти для проверки документов, температуры, сажают в служебные автомобили и куда-то увозят.

Приехав на вокзал, Александр решил издалека понаблюдать за обстановкой. Действительно, все было так, как говорил ему таксист.

- Полицейские сопровождали людей в служебные машины, женщины плакали, умоляли отпустить на поезд, ведь он прибудет совсем скоро, но полиция была непреклонна, - рассказывает Светлана. – Саша все же решил рискнуть и купил билет через онлайн-кассу. За пару часов пришел на вокзал и стал ждать поезда. Через час к нему пошли полицейские и попросили пройти в их автомобиль. Он без сопротивлений проследовал за ними. По пути он успел позвонить мне и обо всем рассказать. В машине у него забрали документы и телефон, так что в течение двух часов он был не на связи. В это время я постоянно набирала его номер, находилась в полнейшей панике, потому что мои звонки кто-то сбрасывал. Я обзвонила всевозможные инстанции Перми и Екатеринбурга: авто – и железнодорожные вокзалы, Росздравнадзор, ГИБДД, ОВД, администрацию города, позвонила на горячую линию по коронавирусу и даже в приемную губернатора Свердловской области. Везде мне говорили, что границы городов не закрыты, а въезд и выезд свободные. В общем, что я тогда пережила, не описать словами.

В дежурной части Светлане посоветовали подать жениха в розыск, но уже через два часа Александр перезвонил своей невесте и сказал, что с ним все в порядке.

- Оказалось, что полицейские увезли его за 4 км от вокзала, забрали телефон, документы, закрыли в машине и ничего не объясняли, рассказывает Светлана. - Периодически в машину подсаживали людей, пытавшихся уехать из города. Всех держали до отправления поезда, а потом отпускали. Тогда я предложила ему договориться с водителем продуктовой фуры, спрятаться в кузове и незаметно выехать из города. Саша нашел такого человека, и в 6 утра следующего дня они выехали.

Водитель сказал Саше, что на крупных постах ДПС даже фуры тщательно проверяют, поэтому за несколько сот метров от таких постов он высаживает моего жениха, а в нескольких сотнях метров после - забирает. Так они и сделали, Александр вышел примерно за километр до пропускного пункта, где уже собралась огромная очередь из автомобилей. Полями, лесами и лугами он обошел пост , а дальше шел пешком по трассе, ожидая свою фуру, но ее все не было. На связь водитель выходил редко, сообщая, что его очередь еще не подошла. Спустя несколько часов и километров пути водитель позвонил ему и сказал, что у него измерили температуру, она оказалась повышенной и его куда-то увозят. Так начался пеший поход моего жениха домой.

Изредка Александру удавалось сесть в проезжающие мимо грузовики и проехать несколько километров, но перед постом его высаживали и дальше он снова шел пешком.

В Пермь - пешком

По дороге Саша встретил двух женщин с детьми, - вспоминает Светлана. - Догнав их, он спросил, почему они идут пешком, да еще с детьми и большими рюкзаками. Оказалось, они ехали со своими мужьями в Пермь из деревни, на посту мужчин задержали, куда-то увезли, а женщин с детьми развернули и отправили пешком обратно в деревню. В ночлеге они ему отказали, но подсказали, у кого в деревне можно переночевать. С ними он дошел до деревни, снял на ночь дом, прилег отдохнуть и уснул.

На следующий день Александр проснулся от громких разговоров.

- Прислушавшись, он понял, что говорят хозяйка дома и полицейский, который разыскивал какого-то молодого человека, укрывающегося в ее доме, - рассказывает Светлана. - Саша залез на чердак, а оттуда через окно на улицу и побежал со всех ног. Кого искал полицейский, так и осталось загадкой. Саша продолжил путь домой. По большей части пешком, иногда на автомобиле сжалившихся над ним попутчиков. Еще пару раз он снимал дома для ночлега, а на длинных расстояниях между населенными пунктами ел и отдыхал в кюветах. Через 11 дней он добрался до Пермского края и оказался в одном из городов, где живет его студенческий друг. Жена этого друга работает на «скорой». Она договорилась с водителем и на машине медиков его привезли домой. Когда мы встретились, я плакала, смеялась и благодарила бога, что все закончилось хорошо.