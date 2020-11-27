«Сейчас их бросать никак нельзя». Волонтеры фонда «Берегиня» поддерживают детей из Пермского онкоцентра во время карантина

Летом у стен онкодиспансера волонтеры проводили зарядки и мини-театральные выступления. Фото: фонд «Берегиня».

- В условиях пандемии тем более нельзя бросать тех детей, которые проходят лечение в Пермском онкоцентре, - объясняет сотрудник реабилитационной программы благотворительного фонда «Берегиня» Вадим Герасименко. - Ведь если раньше они могли выйти из своих палат, собраться все вместе, пообщаться вживую друг с другом, с волонтерами, поиграть, то сейчас из-за карантина они не могут выйти даже из своих палат. И волонтер для них – это человек, который находится за стенами палаты и своей заинтересованностью и вниманием поддерживает его. А это, скажу, очень помогает в лечении.

Пандемия стала потрясением для всех нас, но особенно для тех, кто проходит лечение в онкогематологическом отделении Краевой детской клинической больницы. И детишки, и мамы, находящиеся в детском онкоцентре, лежат там по нескольку месяцев. А коронавирус забрал у них возможность живого общения. Но случиться этому не дали волонтеры пермского благотворительного фонда «Берегиня».

Летом у стен онкоцентра волонтеры разыгрывали спектакли. Фото: фонд «Берегиня».

- Нам пришлось полностью перестраивать работу с этими детишками, - говорит Вадим Герасименко. – Весной это было время настоящих экспериментов, перестраиваться пришлось всем: и нам, и детям, и их родителям. Учились, как правильно общаться с ребенком в Zoom, как совместить общение онлайн с приложением, где с ребенком можно поиграть. И почти все и у нас, и у ребят получилось!

Екатерина со своим девятилетним сыном провела в онкоцентре весь последний год.

Дети всегда ждут встреч с волонтерами. Фото: фонд «Берегиня».

- Я помню, как еще до пандемии к нам приходили волонтеры «Берегини», проводили мастер-классы ребятам, веселили их и всячески настраивали на положительный лад, - вспоминает женщина. – Особенно ценно, что нас не бросили, когда начался коронавирус. Ведь отвлекать ребят от грустных мыслей о болезни кто-то должен обязательно! С моим сыном три раза в неделю занимался волонтер Александр. Они лепили, строили конструкции из Lego и просто общались. Сын очень ждал этих встреч. Важно, что в «Берегине» правильно подбирают волонтеров ребятам. Сын лежит со мной, мужского внимания ему не хватает, поэтому волонтер-мужчина был подобран для него очень правильно.

- Я новичок в этом деле и начал работать волонтером в самом разгаре пандемии, - говорит сам волонтер Александр Миних. – Из-за коронавируса общение с детьми пришлось перевести в интернет-пространство. На наших встречах мы никогда не говорим с ребенком про болезнь, ему итак этого достаточно. А наша главная задача – дать ему глоток свежего воздуха! Занятия, возможно, банальны, но дети очень душевно к ним относятся: лепят из пластилина, делают аппликации из цветной бумаги, пишут, рисуют и просто разговаривают. Я искренне радуюсь, когда они идут на поправку.

С волонтером ребенок лепит, рисует и просто разговаривает. Фото: фонд «Берегиня».

- А я уже два года являюсь волонтером благотворительного фонда «Берегиня», - делится студентка медакадемии Влада Галанова. – У ребят, находящихся в онко-гематологическом центре мы раскрываем их навыки и взаимодействуем с мамами. Многие женщины по несколько месяцев лежат вместе с детьми в четырех стенах. Многие принимают болезнь ребенка на себя, а это тяжелая психологическая нагрузка, и мы, волонтеры, пытаемся разгрузить их.

Летом у стен онкодиспансера волонтеры проводили зарядки, и мини-театральные выступления.

- Пытались отвлекать детей от грустных мыслей, вносить что-то новое в их жизнь, - объясняет Влада. – Но осенью пандемия вновь перевела наше общение с детьми в Zoom. Мы проводим мастер-классы, интерактивные программы (недавно прошел Хэллоуин, - ред) и Дни именинника, формируя программы под возраст и интересы ребенка, который отмечает день рождения. А в ближайшее время готовимся поздравлять с Новым годом тех ребяток, которые из-за болезни не смогут попасть домой.

До коронавируса дети могли выйти из своих палат, собраться все вместе, пообщаться вживую друг с другом. Фото: фонд «Берегиня».

Мероприятия в детском онкоцентре проводятся при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта «Профессия — больничный волонтер».