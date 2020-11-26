Как проходили съемки «Орла и решки» в Перми

В аэропорту Регина и Тимур разыграли, у кого будет "золотая карта". Фото: принтскрин видео.

24 ноября вышел выпуск телевизионного шоу «Орел и Решка», посвященный Пермскому краю. Ведущие Регина Тодоренко и Тимур Родригез попробовали блюда пермской кухни, посетили соляную шахту в Березниках и Кунгурскую ледяную пещеру, прогулялись по ярким местам города Перми и посетили арт-объекты.

Сами съемки передачи прошли в Прикамье в конце октября. Как это происходило и почему были выбраны именно эти маршруты, рассказал заместитель руководителя Агентства по туризму и молодежной политике Пермского края Сергей Хорошутин.

- Когда писался сценарий, мы помогали продюсерам программы с оценкой объектов, насколько они будут симпатичны в кадре и интересны для посещения путешественникам из других регионов, - объяснил Сергей Хорошутин. - У сценаристов был первоначальный план, который они составили по сведениям из Интернета. Мы внесли свои предложения. Например, спуск в калийную шахту в Березниках попал в программу благодаря нашему предложению.

Необычное подземное путешествие среди сверкающих калийных стен выглядело на экране достаточно ярко. Для прогулки по дну древнего Пермского моря Регине пришлось надеть специальный костюм и пройти подготовку. А во время экскурсии ведущая проверила, насколько солёная стенка на вкус.

А вот общение с роботами участники «Орла и решки» запланировали сами. Но предварительно спросили у пермяков, насколько в самом деле интересна эта история. Получив подтверждение, отправились в компанию «Промобот». И в итоге получился занимательный сюжет, где Регина не только посмотрела, как изготавливают роботов, но даже станцевала с Промоботом и расцеловала андроида Алекса.

Также в Пермском крае Регина впервые полетала на паратрайке (летательном аппарате, сочетающем парапланер и парашют). С высоты птичьего полета девушка смогла оценить красоту природы Прикамья и величие Белогорского монастыря.

С высоты птичьего полета Регина смогла оценить величие Белогорского монастыря. Фото: Сергей Харин.

Тем временем Тимур знакомился с гастрономическими брендами Пермского края. В кафе «Пермская кухня» он попробовал посикунчики и пирожки с пистиками. В Перми в ремесленной лавке прошел мастер-класс по приготовлению иван-чая. А в Кунгуре научился делать «вязовские пряники».

Печатные пряники от Тимура Вязова – почти непременный сувенир, который туристы привозят из Кунгура. Кстати, вязовский пряник на Всероссийском фестивале-конкурсе «Туристический сувенир»-2015 завоевал гран-при в номинации «Гастрономический сувенир». И «Центр развития туризма» включил мастер-класс по изготовлению пряников в брендовую экскурсию «Вдоль Уральского хребта».

- В результате Регина и Тимур поделились впечатлениями об отдыхе в Прикамье и отметили, что в путешествие по краю можно отправиться как с «золотой картой», так и с небольшим бюджетом, - отметил Сергей Хорошутин.