«Опыт мы приобрели весной». Учителя из Пермского края рассказывают об учебе на удаленке

Василиса Николаевна Губанова - преподаватель биологии в пермской школе № 55, она старается разнообразить свои онлайн уроки. Фото: личный архив.

Подходит к концу вторая неделя учебы на удаленке в пяти городах Пермского края. Как дети осваивают материал? Справляются ли педагоги?

Молодые учителя учат стажистов

Василиса Николаевна Губанова - преподаватель биологии в пермской школе № 55. Работает учителем уже пятый год. Говорит, что этот учебный год и предыдущий были, пожалуй, самыми необычными во всей ее педагогической практике. И виной тому коронавирус. А вот остановить тягу к знаниям у ребят эта коварная болезнь никогда не сможет никогда.

Как проходят уроки в условиях онлайн? Как учителям удается поддерживать интерес к своему предмету? Какие новые формы приходится придумывать, чтобы научить ребят? Обо всем этом и многом другом рассказали педагоги из Пермского края.

- Весной было очень тяжело, - признается Василиса Николаевна. – Приходилось осваивать новые технологии, платформы. Поменялась ситуация и с наставничеством. Если раньше опытные учителя приходили на помощь молодым, то на удаленке все поменялось: теперь мы, молодые, начали помогать стажистам в организации удаленного обучения. А еще обучать ребят, родителей…

Когда все настроилось, преподавательница поняла, что уроки получаются однообразные и стала задействовать новые ресурсы: начала проводить с ребятами онлайн викторины и давать им интерактивные задания.

Летом Василиса Николаевна приняла участие в городском проекте «Конструктор дистанционного обучения», где и сама делились опытом с коллегами и много интересного услышала от них.

Второй раз проще

- Поэтому, когда нам в ноябре пришлось перейти на удаленку во второй раз, это уже не стало большой проблемой, несмотря на то, что уроки мы проводим в онлайне, - объясняет учитель. – Технология настолько отработана, что сейчас мне удается работать не только со всем классом, но и вести групповую работу, а также широко использовать в дистанционном обучении детское творчество.

Василиса Николаевна преподает в среднем и старшем звене. И когда идет урок, просит, чтобы камера была включена у каждого ребенка.

- Это дает мне возможность видеть, с тобой ученик сейчас или отвлекся, - объясняет она. – Но, есть и такие ребята, у кого в гаджете нет ни камеры, ни микрофона. Эти ребята слушают, что происходит на уроке и по моей просьбе отвечают мне в чате.

Василиса Николаевна Губанова ведет онлайн урок. Фото: личный архив.

Кто-то из педагогов школы, где преподает биолог, приходит в школу, чтобы вести уроки, а некоторые учителя выведены на удаленку и работают из дома, но то, как проходит интернет-урок, обязательно контролирует завуч школы. Он заходит в онлайн-класс, смотрит, насколько качественно работают ребята, педагог. Если случаются проблемы, то подключается классный руководитель.

Творец и получает больше

- В интернете сейчас много всевозможных ресурсов, которые дают возможность сделать урок интересным и насыщенным. Заходи, пользуйся! А если не нравится – используй свою фантазию, создавай задания сам, чтобы дать знания по своему предмету по максимуму. А просто отправлять ссылки и проводить потом проверочные – это ни педагогу, ни детям – не интересно. Тем более, и зарплата будет радовать, если учитель не просто «урокодатель», а творец. Ведь нам за новые подходы премии выплачивают.

Контролировать, как дети осваивают новый материл, учителям тоже приходится в онлайн режиме. Поэтому приходится максимально снижать возможности списывания: ограничивать время на выполнение задания, просить отвечать в чате сразу после заданного вопроса.

- Контролировать, что происходит по ту сторону экрана сложно, но можно, - улыбается Василиса Николаевна. – И давать, и получать знания в условиях дистанта тоже!

Местный материал и проверка ДЗ ВКонтакте

- А я во время удаленного обучения даже заметил у своих учеников тенденцию, что если ребенок раньше был не очень активен и толком не учился, то сейчас ситуация меняется, - говорит учитель истории школы № 14 из Березников Сергей Олегович Русских. - Кому-то удобней и интересней учиться на дистанте, поэтому и результаты становятся лучше. А учиться с помощью дистанционных технологий ребятам уже не в новинку, они проходили это весной.

Учитель истории школы № 14 из Березников Сергей Олегович Русских считает, что учитель должен быть примером и заряжать детей собственной энергией. Фото: личный архив.

Чтобы разнообразить свои онлайн-уроки истории и обществознания, Сергей Олегович применяет много различных методов: демонстрирует во время объяснения презентации, отрывки из художественных фильмов, обсуждает с ребятами совпадают ли они с историческими событиями.

- Я сам очень люблю путешествовать по Пермскому краю, поэтому всегда использую местный материал на своих уроках. Изучаем мы, к примеру, развитие российской промышленности, и я даю не просто материал учебника, а рассказываю о территориях Пермского края. Например, о заводе князей Всеволжских в Пожве. Это место находится в 100 километрах от нас, поэтому ребятам гораздо увлекательней становится сама тема. Еще мы привлекаем исторические выписки и материал лучше запоминается. На мой взгляд учитель должен быть разносторонним человеком. Учитель должен быть примером и заряжать собственной энергией детей. Если ты сам не стремишься к знаниям, то и ученики будут пассивны в изучении предметов.

Кстати, в условиях дистанта и у учителей, и у ребят, и у родителей появился выбор и возможность много общаться. Теперь проверить домашние задания можно даже в соцсетях. А еще в сообщении пояснить и ученику, и родителям, какие недочеты были сделаны в работе у их ребенка-школьника.

МНЕНИЕ РОДИТЕЛЯ

- Понятно, что из-за подъема заболеваемости мы все оказались сейчас в непростой ситуации, - говорит мама пермской одиннадцатиклассницы. – А нам в этом году еще и ЕГЭ сдавать. Но особой тревоги нет, и тем, как организовано дистанционное обучение в нашей школе, я довольна. Дочь встает утром сама и садится за уроки, которые у нее проходят по Zoom. Как и на обычных уроках преподаватель объясняет новый материал, потом ребята закрепляют изученное, отвечают на вопросы, а после урока выполняют домашнее задание. Общения, конечно, маловато, но дочь даже видит в этом плюс: от погружения в предмет ее никто не отвлекает.

КСТАТИ

С 16 ноября в Перми, Кунгуре, Березниках, Соликамске, Чайковском обучение школьников 5-11 классов, учащихся техникумов и колледжей, а также все дополнительное образование детей перевели в дистанционный режим. Эти города самые крупные в Пермском крае, в них, по данным Роспотребнадзора, наблюдается наиболее интенсивный рост заболеваемости.

Институтом развития образования были разработаны учебные материалы по основным предметам для дистанционного и самостоятельного обучения на вторую четверть. Материалы включают текст, презентацию, видеоурок, раскрывающие содержание темы, ссылки на бесплатные общероссийские цифровые образовательные ресурсы и учебные задания по теме с примерами решений. Самое главное, что школьники могут использовать эти материалы как при наличии интернета, так и без него. Есть вариант получить пакет на носителях или, например, в распечатанном виде.

Школы выдают компьютеры для домашнего обучения школьникам из малообеспеченных семей или нуждающимся в еще одном. Кроме того, школа может выдать компьютер и учителю, если у него нет возможности заниматься в школе. В пяти городах на время дистанционного обучения выдан 431 компьютер для нужд школьников и 762 для учителей.

Большинство школ Пермского края уже начали работу в системе ЭПОС, что позволит учителям удаленно давать задание школьникам, прикреплять дополнительные файлы во время дистанционного обучения. Ученики могут сами загружать выполненные задания, и учитель может сразу же их оценивать и выставлять оценки в электронный журнал.

Продолжает работу сайт дистанционного обучения distance.permkrai.ru, где собрана информация об образовательных платформах, которые можно использовать родителям, детям и учителям в период дистанционного обучения. Среди рекомендуемых сервисов: Яндекс.Учебник, «Российская электронная школа», UCHI.ru и др.