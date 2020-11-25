Семья пермяков сняла оргию на видео и случайно отправила его в родительский чат

Ролик мгновенно разошелся по пабликам. К истории подключились правоохранительные органы. Фото: скриншот видео

Это шокирующее хоум видео семейной парочки из Перми попало в сеть случайно. Папаша Иван, который стал одним из главных героев ролика, по ошибке отправил его в родительский чат в детском саду. Многие догадывались, что семья, где воспитывается шестилетний мальчик, неблагополучная, но когда родители увидели эти кадры, поняли, что к делу нужно подключить СМИ и правоохранительные органы.

Не так давно скандальная парочка стала гостем программы «Мужское и женское» и рассказала на всю страну, как произошла эта ошибка.

Майя и Иван вместе живут четыре года, у них растет полуторагодовалый ребенок. Еще женщина воспитывает шестилетнего сына от первого брака. Вместе с ними в трехкомнатной квартире живет бабушка – мать Майи.

Скриншот видео: "Первый канал"

- Они постоянно пьют, в доме конфликты, дети плачут и едят через раз, - говорят соседи.

- Да, выпиваю, - признается Иван. – Но пью пиво и только по баночке.

Не так давно взрослые решили сделать ремонт в квартире и пригласили помогать знакомую женщину Татьяну из деревни. Сами ушли в магазин за стройматериалами, а присмотреть за младшим ребенком попросили Татьяну, старший был в это время в садике.

А работница, вместо того чтобы приглядывать за малышом, напилась и уснула прямо в коридоре. Вернувшийся папаша решил наказать ее. Он посадил женщину в кресло, стал бить ее по лицу, раздевать и раздвигать ноги.

- Не надо, не надо, где мои штаны? - пыталась отмахиваться плохо соображающая женщина.

- Да не сопротивляйся ты, Танюша, - снимала на мобильный телефон и комментировала сама Майя. А годовалый малыш в это время ходил по комнате и смотрел на все это.

- Я поддатый был, - объяснился на программе пермяк. – Решил постебаться. Я прихожу, а она в коридоре лежит. Ее с ребенком оставили, а она что сделала? Вот я и пнул ее, а потом прикольнуться хотел.

Скриншот видео: "Первый канал"

- Я тоже в тот день выпила, - объяснила мать двоих детей. – Мы переезжали, я очень устала, а так я вообще не пью, я хорошая мать. И детей своих не отдам никому.

А спустя несколько дней скандальное видео из сотового телефона перекочевало в родительский чатик. Скорей всего, «режиссер» тоже «по пьяни» решил отправить свой «шедевр» знакомым, но случайно ошибся адресатом.

Ролик мгновенно разошелся по пабликам. К истории подключились правоохранительные органы.

- В настоящее время в отделе полиции №1 (дислокация Дзержинский район) УМВД России по городу Перми возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Проводится дознание, - прокомментировали «Комсомольской правде»- Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Максимальное наказание, которое может грозить виновным – до трех лет лишения свободы.