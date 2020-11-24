Ведущая «Орла и решки» Регина Тодоренко в Перми целовалась с роботом

Регина Тодоренко побывала в компании, где создают роботов. Фото: принтскрин видео.

- Запомни, Регина, не Перм, а Перьмь, - пояснял в аэропорту ведущий «Орла и решки» Тимур Родригез своей напарнице Регине Тодоренко.

Очередной выпуск популярного шоу, вышедший на телеэкраны 24 ноября, был посвящен Перми. Монетку Тимур и Регина подбросили в аэропорту, и «золотая карта» досталась девушке. А Тимур со 100 долларами отправился в город на автобусе.

В центре Перми Тимур потер нос Медведю, сфотографировался в «соленых ушах», оглядел «Пермскую табуретку», «Жука-скарабея» и, конечно, побывал у «Счастья не за горами».

В это время Регина съездила в компанию «Промобот», где посмотрела, как делают роботов. Промобот-диагност измерил ей уровень глюкозы в крови (скажем по секрету, он оказался увеличен). С другим Промоботом ведущая станцевала. Но в полный восторг ее привел человекоподобный андроид Алекс.

- Можно я тебя поцелую? – поинтересовалась Регина у Алекса.

- Конечно, Регина, - ответил ей робот. А после поцелуя добавил: - Теперь я могу похвастаться Терминатору, что целовался с Региной.

Следующим пунктом на пути Регины Тодоренко стал гитарный мастер Владимир Сысоев, изготовивший музыкальный инструмент для Бориса Гребенщикова. А потом она отправилась в Березники, где спустилась в соляную шахту, где даже полизала стенку шахты.

Пока Регина ездила в Березники, Тимур Родригез скатался на электричке в Кунгур и побывал в Ледяной пещере. Также он попробовал посикунчики и прошел мастер-класс по приготовлению иван-чая из самовара.

Вот таким увидели Пермский край ведущие «Орла и решки», а также зрители телеканала «Пятница».