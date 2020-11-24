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Общество

«Всю жизнь искала папу». Жительница Нижнего Новгорода нашла семью в Перми, с которой ее разлучили 50 лет назад

Лариса Бабкова планирует приехать в Пермь, поклониться могиле отца и обнять своих родных
Алена ОВЧИННИКОВА
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Став взрослой Лариса тоже пыталась найти отца, но все ее попытки оказались безуспешными. Фото из личного архива семьи

Став взрослой Лариса тоже пыталась найти отца, но все ее попытки оказались безуспешными. Фото из личного архива семьи

- У меня ведь дочка Лариса где-то живет, очень увидеть ее хочется, - всю свою жизнь вспоминал пожилой пермяк Николай Бычков, который так и не дождался этой встречи, в 2016 году мужчины не стало.

Из города в колхоз

Свою первую дочку тракторист Николай из поселка Тимино Юсьвинского района Пермского края потерял в далеком 1969 году.

- В конце шестидесятых Коля ушел в армию, в город Горький, там познакомился с Надеждой, - вспоминает его младшая сестра Анна. - Вскоре они поженились, родилась дочка Лариса. Сразу после этого брат с женой вернулся к нам, на родину, в деревню Питер Юсьвинского района. Помню эти яркие детские воспоминания, когда маленькую Ларису занесли в дом, она была завернута в одеяло.

Николай всю жизнь хранил фото дочки, с которой его разлучили в 1970 году. Фото из личного архива семьи

Николай всю жизнь хранил фото дочки, с которой его разлучили в 1970 году. Фото из личного архива семьи

Молодая семья осталась жить в деревне, в доме бабушки Николая. Сам он пошел в колхоз трактористом, а вот городская жительница Надежда смогла устроиться только простой колхозницей и чувствовала себя явно не в своей тарелке.

- В деревне ведь ни выходных, ни праздников, женщины с вилами, лопатами, граблями, и бабы начали смеяться над Надей, что у нее ничего не получалось, - объясняет Анна.

Через несколько месяцев тяжелой деревенской жизни молодая мама решила сбежать. Сначала уехала в Горький, якобы по делам, оставив на время маленькую Ларису с мужем в деревне.

- Но не вернулась, а стала писать письма, чтобы Коля с дочкой ехали к ней, - продолжает Анна. - А брат не хотел жить в городе. В итоге Надя отправила телеграмму: «Еду за дочкой! К вам в деревню я не хочу, вы меня не отпустите, пусть бабушка в Менделеево мне Ларису привезет».

Николай в молодости. Фото из личного архива

Николай в молодости. Фото из личного архива

46 лет бережно хранил фото дочери

Анна хорошо запомнила тот зимний день, когда всеобщую любимицу Ларису, которой было около годика, снова завернули в одеяло и повезли.

- Лариса уже такая забавная была, на губной гармошке научилась играть,- вспоминает Анна. -Мы с сестрами души в ней не чаяли и постоянно бегали в дом к бабушке, чтобы с ней водиться и играть. И столько у нас слез было, когда ее увозили! Мы ревмя ревели, когда мама садилась на телегу, запряженную лошадью, чтобы ехать в Менделеево.

Родители Ларисы - Николай и Надежда - расстались, когда дочери был всего год. Фото из личного архива семьи

Родители Ларисы - Николай и Надежда - расстались, когда дочери был всего год. Фото из личного архива семьи

Спустя полгода Николаю пришло письмо от Надежды. В конверте была фотография подросшей дочки. На ней Лариса в беленьком платочке стоит возле куста и забавно хмурится. Эту карточку Николай бережно хранил долгих 46 лет до самой своей смерти.

Через какое-то время после расставания с первой женой Николай встретил Милю. Они поженились и вырастили двоих детей - сына Сашу и дочь Людмилу.

Николай со второй женой Милой. Фото из личного архива

Николай со второй женой Милой. Фото из личного архива

- Николай, когда еще был жив, очень просил Сашу, чтобы он разыскал Ларису, отец никогда не скрывал от детей, что у них есть старшая сестра, - говорит Анна. -И Коля, и Саша писали запросы, но найти ее так и не смогли. Николай отправлял запрос по старому адресу, где первая жена Надя жила, но ему ответили, что она там больше не проживает. Потом он болеть начал, отказывали ноги, а в 2016 году Николая не стало.

Увидела статью в «Комсомолке»

Фотография Ларисы так и осталась лежать в семейном альбоме, пока за дело не взялась дочка Анны Диана. Она решила составить родословное дерево своей семьи.

- Историю брата Николая моя мама часто рассказывала мне в детстве, - говорит девушка. - И я решила подключиться к поискам. Зная примерный возраст и примерный город, куда мама увезла Ларису, я неоднократно искала свою двоюродную сестру по соцсетям. Бычкова Лариса... Я написала, наверное, сотням Ларис из Нижнего Новгорода. Понятно, что фамилия, скорее всего, сменилась, и все мои попытки были безуспешны. И тут я решила в поисковике набрать имя Ларисы и имя ее отца Николая. И тут же наткнулась на статью в «Комсомольской правде». У меня руки-ноги задрожали! Мама, я ее нашла!

Лариса живет и работает в Нижнем Новгороде. Фото из личного архива

Лариса живет и работает в Нижнем Новгороде. Фото из личного архива

Публикация была датирована 2007 годом, в ней Лариса Бычкова рассказывала, что ищет своего отца, которого не видела с 1970 года. Ее родители развелись, когда Ларисе был годик. Все совпадало!

В статье была указана новая фамилия Ларисы - Бабкова. Диана разыскала в соцсетях Ларису Бабкову из Нижнего, написала ей несколько сообщений, но ответа, увы, так и не получила.

Через 13 лет снова помогли журналисты

Недавно Диана решила вновь возобновить поиск. На этот раз она обратилась в редакцию пермской «Комсомолки», но, к сожалению, за 13 лет, прошедших с момента публикации, никаких данных о Ларисе Бабковой в редакции не сохранилось.

Но мы все равно решили подключиться к поиску и помочь нашим читателям. В итоге разыскали в интернете еще один запрос Ларисы Бычковой о поиске своего отца. Он был сделан в 2015 году. На страничке с этой историей было опубликовано фото самой Ларисы. Ссылку мы отправили Диане.

- И когда мы увидели это фото, у нас не осталось сомнений, что в соцсетях была именно та самая наша Лариса! - говорит Диана. -Но почему же она нам не отвечала, неужели передумала?

Тогда Диана написала сообщение Ларисиной дочери и случилось чудо!

- 12 ноября мне написала моя дочка, - рассказывает сама Лариса. - Вот ее сообщение: «Мама, у меня для тебя замечательная новость! Тебя нашли родные твоего папы!» Вы не представляете, как зашкалили мои эмоции, я так обрадовалась, нет слов!

Родные ждут Ларису. Фото из личного архива семьи

Родные ждут Ларису. Фото из личного архива семьи

По техническим причинам Лариса просто не видела тех сообщений, которые ей слали пермские родственники. И о том, что обрела семью, она узнала от своей дочери. Теперь родственники постоянно созваниваются, переписываются в соцсетях и отправляют друг другу длинные бумажные письма. А еще пермяки и нижегородцы планируют встретиться, ведь столько лет они были порознь.

Жизнь не сахар

- Я помню себя с четырех лет, все детство я воспитывалась в детском доме, - рассказывает о своей судьбе Лариса. - Почему так случилось, сказать не могу, видимо, были на то причины. Мама, пока я жила в детдоме, была жива, ее не стало только десять лет назад. И почему она меня отдала туда, не знаю. Но я уже простила ее за это. Меня маленькую хотела удочерить мамина сестра Анна с мужем, но им почему-то отказали.

После восьмилетки Лариса поступила в сельхозучилище в поселке в Горьковской области.

- В детстве я не доедала, поэтому выбрала профессию повара, - говорит женщина. - А еще всегда очень хотела найти своего папу! Мама, когда я стала взрослой, никогда мне про него не говорила. Она по какой-то причине была сердита на отца и даже немного на меня.

После училища Лариса уехала в Ленинград. Там познакомилась с первым мужем и родила ему дочку. С малышкой поехали жить в деревню к бабушке в Горьковскую область.

- Места там красивые: лес, грибы, ягоды. У нас даже лиса дома как-то жила, муж ее из леса принес раненую домой. Он работал электромонтером, а в 90-е перестали платить заплату,и нам пришлось переехать в другую деревню. Там у нас родился сын, а через семь лет наш брак распался.

Ларисе пришлось самой зарабатывать на воспитание детей. Она несколько раз переезжала, в итоге вновь оказалась в Нижнем Новгороде и работает сейчас кладовщиком на оборонном предприятии. Она второй раз вышла замуж и уже воспитывает двух внуков.

Теперь Лариса будет поддерживать семейные отношения с родственниками. Фото из личного архива

Теперь Лариса будет поддерживать семейные отношения с родственниками. Фото из личного архива

И хоть отца своего Лариса увидеть опоздала, зато счастлива, что обрела родню в Пермском крае. Будущей весной она планирует приехать, поклониться папиной могиле и обнять всех родных, с которыми судьба разбросала ее на долгие 50 лет.

- Нас восемь детей у родителей было: четыре сестры и четыре брата, двоих братьев уже нет в живых, зато шестеро остальных прекрасно помнят и очень ждут нашу любимую племянницу Ларису, - говорит Анна, сестра Николая. - А еще мы безмерно благодарны «Комсомолке», которая помогла найти нашу потерянную родственницу.

- Теперь-то уж мы не потеряемся и будем поддерживать семейные отношения, ведь только в сильной и дружной семье никого сломить невозможно! - со слезами на глазах говорит Лариса Бабкова. - Я уже сейчас всех их люблю и бесконечно рада, что они меня наконец-то нашли!

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