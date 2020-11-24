«Всю жизнь искала папу». Жительница Нижнего Новгорода нашла семью в Перми, с которой ее разлучили 50 лет назад

Став взрослой Лариса тоже пыталась найти отца, но все ее попытки оказались безуспешными. Фото из личного архива семьи

- У меня ведь дочка Лариса где-то живет, очень увидеть ее хочется, - всю свою жизнь вспоминал пожилой пермяк Николай Бычков, который так и не дождался этой встречи, в 2016 году мужчины не стало.

Из города в колхоз

Свою первую дочку тракторист Николай из поселка Тимино Юсьвинского района Пермского края потерял в далеком 1969 году.

- В конце шестидесятых Коля ушел в армию, в город Горький, там познакомился с Надеждой, - вспоминает его младшая сестра Анна. - Вскоре они поженились, родилась дочка Лариса. Сразу после этого брат с женой вернулся к нам, на родину, в деревню Питер Юсьвинского района. Помню эти яркие детские воспоминания, когда маленькую Ларису занесли в дом, она была завернута в одеяло.

Николай всю жизнь хранил фото дочки, с которой его разлучили в 1970 году. Фото из личного архива семьи

Молодая семья осталась жить в деревне, в доме бабушки Николая. Сам он пошел в колхоз трактористом, а вот городская жительница Надежда смогла устроиться только простой колхозницей и чувствовала себя явно не в своей тарелке.

- В деревне ведь ни выходных, ни праздников, женщины с вилами, лопатами, граблями, и бабы начали смеяться над Надей, что у нее ничего не получалось, - объясняет Анна.

Через несколько месяцев тяжелой деревенской жизни молодая мама решила сбежать. Сначала уехала в Горький, якобы по делам, оставив на время маленькую Ларису с мужем в деревне.

- Но не вернулась, а стала писать письма, чтобы Коля с дочкой ехали к ней, - продолжает Анна. - А брат не хотел жить в городе. В итоге Надя отправила телеграмму: «Еду за дочкой! К вам в деревню я не хочу, вы меня не отпустите, пусть бабушка в Менделеево мне Ларису привезет».

Николай в молодости. Фото из личного архива

46 лет бережно хранил фото дочери

Анна хорошо запомнила тот зимний день, когда всеобщую любимицу Ларису, которой было около годика, снова завернули в одеяло и повезли.

- Лариса уже такая забавная была, на губной гармошке научилась играть,- вспоминает Анна. -Мы с сестрами души в ней не чаяли и постоянно бегали в дом к бабушке, чтобы с ней водиться и играть. И столько у нас слез было, когда ее увозили! Мы ревмя ревели, когда мама садилась на телегу, запряженную лошадью, чтобы ехать в Менделеево.

Родители Ларисы - Николай и Надежда - расстались, когда дочери был всего год. Фото из личного архива семьи

Спустя полгода Николаю пришло письмо от Надежды. В конверте была фотография подросшей дочки. На ней Лариса в беленьком платочке стоит возле куста и забавно хмурится. Эту карточку Николай бережно хранил долгих 46 лет до самой своей смерти.

Через какое-то время после расставания с первой женой Николай встретил Милю. Они поженились и вырастили двоих детей - сына Сашу и дочь Людмилу.

Николай со второй женой Милой. Фото из личного архива

- Николай, когда еще был жив, очень просил Сашу, чтобы он разыскал Ларису, отец никогда не скрывал от детей, что у них есть старшая сестра, - говорит Анна. -И Коля, и Саша писали запросы, но найти ее так и не смогли. Николай отправлял запрос по старому адресу, где первая жена Надя жила, но ему ответили, что она там больше не проживает. Потом он болеть начал, отказывали ноги, а в 2016 году Николая не стало.

Увидела статью в «Комсомолке»

Фотография Ларисы так и осталась лежать в семейном альбоме, пока за дело не взялась дочка Анны Диана. Она решила составить родословное дерево своей семьи.

- Историю брата Николая моя мама часто рассказывала мне в детстве, - говорит девушка. - И я решила подключиться к поискам. Зная примерный возраст и примерный город, куда мама увезла Ларису, я неоднократно искала свою двоюродную сестру по соцсетям. Бычкова Лариса... Я написала, наверное, сотням Ларис из Нижнего Новгорода. Понятно, что фамилия, скорее всего, сменилась, и все мои попытки были безуспешны. И тут я решила в поисковике набрать имя Ларисы и имя ее отца Николая. И тут же наткнулась на статью в «Комсомольской правде». У меня руки-ноги задрожали! Мама, я ее нашла!

Лариса живет и работает в Нижнем Новгороде. Фото из личного архива

Публикация была датирована 2007 годом, в ней Лариса Бычкова рассказывала, что ищет своего отца, которого не видела с 1970 года. Ее родители развелись, когда Ларисе был годик. Все совпадало!

В статье была указана новая фамилия Ларисы - Бабкова. Диана разыскала в соцсетях Ларису Бабкову из Нижнего, написала ей несколько сообщений, но ответа, увы, так и не получила.

Через 13 лет снова помогли журналисты

Недавно Диана решила вновь возобновить поиск. На этот раз она обратилась в редакцию пермской «Комсомолки», но, к сожалению, за 13 лет, прошедших с момента публикации, никаких данных о Ларисе Бабковой в редакции не сохранилось.

Но мы все равно решили подключиться к поиску и помочь нашим читателям. В итоге разыскали в интернете еще один запрос Ларисы Бычковой о поиске своего отца. Он был сделан в 2015 году. На страничке с этой историей было опубликовано фото самой Ларисы. Ссылку мы отправили Диане.

- И когда мы увидели это фото, у нас не осталось сомнений, что в соцсетях была именно та самая наша Лариса! - говорит Диана. -Но почему же она нам не отвечала, неужели передумала?

Тогда Диана написала сообщение Ларисиной дочери и случилось чудо!

- 12 ноября мне написала моя дочка, - рассказывает сама Лариса. - Вот ее сообщение: «Мама, у меня для тебя замечательная новость! Тебя нашли родные твоего папы!» Вы не представляете, как зашкалили мои эмоции, я так обрадовалась, нет слов!

Родные ждут Ларису. Фото из личного архива семьи

По техническим причинам Лариса просто не видела тех сообщений, которые ей слали пермские родственники. И о том, что обрела семью, она узнала от своей дочери. Теперь родственники постоянно созваниваются, переписываются в соцсетях и отправляют друг другу длинные бумажные письма. А еще пермяки и нижегородцы планируют встретиться, ведь столько лет они были порознь.

Жизнь не сахар

- Я помню себя с четырех лет, все детство я воспитывалась в детском доме, - рассказывает о своей судьбе Лариса. - Почему так случилось, сказать не могу, видимо, были на то причины. Мама, пока я жила в детдоме, была жива, ее не стало только десять лет назад. И почему она меня отдала туда, не знаю. Но я уже простила ее за это. Меня маленькую хотела удочерить мамина сестра Анна с мужем, но им почему-то отказали.

После восьмилетки Лариса поступила в сельхозучилище в поселке в Горьковской области.

- В детстве я не доедала, поэтому выбрала профессию повара, - говорит женщина. - А еще всегда очень хотела найти своего папу! Мама, когда я стала взрослой, никогда мне про него не говорила. Она по какой-то причине была сердита на отца и даже немного на меня.

После училища Лариса уехала в Ленинград. Там познакомилась с первым мужем и родила ему дочку. С малышкой поехали жить в деревню к бабушке в Горьковскую область.

- Места там красивые: лес, грибы, ягоды. У нас даже лиса дома как-то жила, муж ее из леса принес раненую домой. Он работал электромонтером, а в 90-е перестали платить заплату,и нам пришлось переехать в другую деревню. Там у нас родился сын, а через семь лет наш брак распался.

Ларисе пришлось самой зарабатывать на воспитание детей. Она несколько раз переезжала, в итоге вновь оказалась в Нижнем Новгороде и работает сейчас кладовщиком на оборонном предприятии. Она второй раз вышла замуж и уже воспитывает двух внуков.

Теперь Лариса будет поддерживать семейные отношения с родственниками. Фото из личного архива

И хоть отца своего Лариса увидеть опоздала, зато счастлива, что обрела родню в Пермском крае. Будущей весной она планирует приехать, поклониться папиной могиле и обнять всех родных, с которыми судьба разбросала ее на долгие 50 лет.

- Нас восемь детей у родителей было: четыре сестры и четыре брата, двоих братьев уже нет в живых, зато шестеро остальных прекрасно помнят и очень ждут нашу любимую племянницу Ларису, - говорит Анна, сестра Николая. - А еще мы безмерно благодарны «Комсомолке», которая помогла найти нашу потерянную родственницу.

- Теперь-то уж мы не потеряемся и будем поддерживать семейные отношения, ведь только в сильной и дружной семье никого сломить невозможно! - со слезами на глазах говорит Лариса Бабкова. - Я уже сейчас всех их люблю и бесконечно рада, что они меня наконец-то нашли!