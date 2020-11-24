В Перми по улице Революции пойдут трамваи № 6 и 11

Трамваи пойдут по новым маршрутам в новом году Фото: Виталий КОКШАРОВ

На улице Революции между Куйбышева и Сибирской, где проложены новые трамвайные пути, начали монтировать контактную сеть. И уже в начале следующего года по обновленной улице пойдут трамваи.

- По новому участку путей на улице Революции пройдут два маршрута №11 «Школа №107 – микрорайон Висим» и №6 «станция Пермь 2 - ОАО «Велта», - рассказали в администрации Перми.

Трамвай №11 от Центрального рынка пойдет по улице Революции и свяжет улицу Мира с с микрорайоном Висим, сократив время в пути. А у маршрута №6 изменится конечная остановку – сейчас он ходит от «Велты» до Разгуляя, а в новом году пойдет до Перми 2.

Чтобы жители Индустриального района могли все-таки попадать в центр без пересадок, будет введен новый трамвайный маршрут №12 «Осенцы - Школа №107 - микрорайон Разгуляй», который компенсирует изменения маршрута №11. При этом график движения будет синхронизирован: трамваи №11 и №12 будут отправляться с улицы Мира в направлении центра города через 5 минут один после другого. Аналогично будет синхронизировано движение трамваев №4 и №7, а также №6 и №8.