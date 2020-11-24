В Пермском крае открыли три модельных библиотеки

Открытие новых библиотек прошло в формате телемоста. ФОТО: Илья Радченко

Что вы представляете себе при слове «библиотека»? Ряды стеллажей, плотно уставленных книгами? Столы читального зала? Очередь к библиотекарю, чтобы записать взятые на дом книги? Если в вашем воображении возникают такие картинки, значит, вы еще не были в современной модельной библиотеке.

С появлением электронных книг и цифровых библиотек многие начали прогнозировать постепенное угасание традиционных библиотек. Но благодаря национальному проекту «Культура» библиотеки стали модернизировать, превращая их в настоящие интеллектуальные и интерактивные центры, где можно не только почитать книги, но и посмотреть спектакли или кино, принять участие в квесте или интеллектуальной игре, посетить творческий мастер-класс и даже научиться азам программирования.

Первые «ласточки»

Первые модельные библиотеки в Пермском крае появились в прошлом году. Ими стали пермские библиотека №1 имени Л.Н. Толстого и библиотека №8 им. Н.А. Островского. В результате обновления в библиотечных залах установили мягкие диваны, где можно с комфортом расположиться и почитать увлекательную книгу, там появились 3D-принтеры, очки дополненной реальности, графические планшеты и интерактивные столы. Пермяки быстро оценили новшество - количество посещений увеличилось в несколько раз.

Модернизация этих библиотек стала возможной благодаря тому, что Пермь вошла в число победителей конкурса, проходившего в рамках национального проекта «Культура». Еще три библиотеки - в Перми, Лысьве и Красновишерске - открылись в качестве модельных в сентябре этого года.

- Когда в Пермском крае началась реализация национального проекта «Культура», и за счет федеральных средств были открыты первые модельные библиотеки, это событие получило огромный резонанс, - рассказывает заместитель министра культуры Пермского края Марина Илюхина. - Люди увидели, как сейчас может выглядеть библиотека. Она дает не только возможность прийти и получить книгу, но и интересно провести время, найти себе собеседника и получить интеллектуальную и духовную пищу. Нам захотелось продолжить и расширить этот проект с помощью региональных ресурсов. Мы нашли поддержку этой инициативы у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. И, начиная с этого года, ежегодно по три библиотекисмогут также начать работу по новому модельному стандарту - за счет краевых средств.

Конкурсный отбор на создание модельных муниципальных библиотек в 2020 году в рамках региональной составляющей национального проекта «Культура» выиграли Центральная детская библиотекаЛысьвенского городского округа, библиотека №3 Березников, библиотека №7 Соликамска.Они получили субсидии по 5 миллионов рублей.

Все три библиотеки были открыты 20 ноября. Открытие состоялось в формате телемоста, объединившего Лысьву, Березники, Соликамск и краевую библиотеку имени Горького в Перми

Березники: книгу можно взять самостоятельно

Модельные - не значит типовые. Обновленные библиотеки являются уникальными и обладают собственными изюминками.

Библиотека №3 в Березниках была основана в 1962 году. Она рассчитана на семейные посещения. Для привлечения читателей в библиотеке проводили театрализованные представления для детей с родителями. А после ее превращения в модельную здесь создали уютный зал для игр, большой и малый читальные залы, зону для консультаций, а также место, где подростки могут посидеть с планшетами.

- Я очень рад, что в Березниках появилась красивая, комфортабельная, современная библиотека, - отметил во время открытия глава Березников Константин Светлаков. -Теперь здесь человек любого поколения сможет найти себе занятие по душе.

В библиотеке установили и устройство для самостоятельного получения и сдачи книг. Чтобы взять книгу домой, теперь не надо записывать ее у библиотекаря. Достаточно просто положить ее внутрь устройства, вставить читательский билет и нажать кнопку. Умный прибор сам зафиксирует, кому и на какой срок выдана книга и когда ее надо будет вернуть.

Соликамск: «живой уголок» и электронная библиотека

Библиотека №7 в Соликамске была создана в годы войны как заводская. С 1996 года она стала специализированной библиотекой семейного чтения. И книжный фонд формировался с учетом специализации. Став модельной, библиотека также делает упор на семейные посещения. И диванчики, и книжные полки закуплены с учетом детского роста. Есть столы с компьютерами, где можно ознакомиться с новинками электронной библиотеки «ЛитРес» - на нее оформлена подписка также за счет средств проекта. Есть даже живой уголок.

- Обновленная библиотека стала отличным подарком к 590-летнему юбилею Соликамска, - рассказал глава Соликамского округа Алексей Федотов.- Благодарю правительство Пермского края за возможность участвовать в грантовом конкурсе. Модельная библиотека сделает жизнь в нашем городе более комфортной.

Лысьва: интерактивный глобус и арт-стеллаж

Детская библиотека в Лысьве была открыта в мае 1948 года. Помещение было небольшим, здание отапливалось дровами, было очень холодно и тесно. А книг здесь было всего около 3000 экземпляров. Сейчас в фондах библиотеки хранится более 34 тысяч книг. Ежегодно ее посещают около 7000 читателей. На счету детской библиотеки несколько побед в российских и региональных конкурсах. В частности, проект «Библиотерапевтический центр реабилитации детей с ограниченными физическими возможностями» получил финансовую поддержку фонда Сороса в 2000 году и грант Президента России в 2002 году.

А в 2020 году Лысьвенская детская библиотека выиграла региональный конкурс на превращение в модельную. На краевые средства были приобретены почти 3 тысячи новых детских книг, интерактивный глобус, интерактивный стол, электронная книга, стол для рисования песком, построен арт-стеллаж. Внутри создали зоны для детей разного возраста - от дошкольников до подростков.

- Нам удалось реализовать два проекта - и взрослую модельную библиотеку, которая открылась в сентябре, и детскую, - говорит заместитель главы Лысьвенского округа Виталий Ушаков. - Хочется пожелать, чтобы библиотеки превратились в интеллектуальные центры нашего города.

- Библиотеки стали коммуникационными площадками, - отметила Марина Илюхина. - Здесь можноработать с электронными ресурсами. У детей появилась возможность после школы прийти сюда, а не в торговый центр. Библиотекари не только книги выдают, но и учат любить книгу, проводят тематические мероприятия. Также мне импонирует, что библиотечное направление активно развивается в направлении цифровизации. Сегодня время бросает нам новые вызовы, и мы рады, что соответствуем им.

ВАЖНО!

До конца этого года в Прикамье откроются еще три модельных библиотеки - Кизеловская, Октябрьская и пермская библиотека №25 им. М.А. Осоргина. Таким образом, в Пермском крае будет уже 11 модельных библиотек, оборудованных как современные культурные центры для образования и коммуникаций. Это позволяет говорить о том, что Пермский край стал одним из лидеров нацпроекта по направлению «Модельные библиотеки».