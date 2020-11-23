«Вирус проник, несмотря на все меры предосторожности». В доме-интернате Рудничный 22 ребенка заразились COVID-19

Внештатный советник губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев рассказал о самочувствии заболевших малышей. Фото: Минздрав/VK

В выходные стало известно о вспышке коронавируса в доме-интернате Рудничный, где живут детишки с тяжелой инвалидностью. Тесты оказались положительными у 22 маленьких пациентов, еще 53 ребенка считаются контактными.

- Было бы гораздо хуже, если бы это случилось не сейчас, а в апреле, когда вообще не было понимания, что делать в такой ситуации, - считает координатор фонда «Дедморозим» и внештатный советник губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев. - С начала пандемии во многих интернатах по всей России уже случались подобные вспышки, и опыт борьбы с инфекцией наработан.

Чтобы осознать, что такое вспышка коронавируса для Рудничного, нужно понимать, что дом-интернат - это социальное учреждение закрытого типа, в котором живут 150 ребят с тяжелой инвалидностью. Большинство из них признаны нуждающимися в паллиативной помощи. 90 человек находятся в отделении милосердия. Они не могут ходить, сами себя обслуживать, а кто-то даже не разговаривает и не видит. Сотрудники Рудничного - это героическая команда, которая давно старается, чтобы дети здесь жили, как в семье. Последние полгода они работают «вахтами»: по две недели живут в доме-интернате вместе с детьми. Заступить на вахту могут только после того, как сдадут тестирование.

- Главная опасность в том, что COVID-19 очень быстро распространяется, - говорит Дмитрий Жебелев. - А представьте себе семью, где совместно проживают 150 детей и все они могут одновременно заболеть. К этому просто невозможно подготовиться.

Увы, несмотря на все меры предосторожности, вирус проник в закрытое учреждение, и сейчас вся работа в Рудничном настроена на то, чтобы победить инфекцию. Учреждение хоть и находится в одном здании, но оно достаточно большое и состоит из блоков, в которых есть отдельные входы и выходы. Контакты между блоками прекратили, поэтому есть надежда, что инфекция по всему учреждению не распространится. В здании сделали «чистую» и «красную» зоны, в последнюю обсервировали детей с симптомами заболевания и с положительными тестами.

Известно, что у большинства ребят коронавирус протекает бессимптомно или в легкой форме. А тех детей, у кого проявились симптомы - температура и кашель, госпитализировали в больницу. Дети имеют тяжелые заболевания, и коронавирус может вызвать осложнения.

- Дети в интернате особенные, - объясняет координатор «Дедморозим». - Если их забираешь из места, которое является их домом, и где они живут долгие годы, они испытывают дополнительный дискомфорт. Поэтому наша задача -доставить в социальное учреждение медикаменты и средства индивидуальной защиты, чтобы вся необходимая медицинская помощь была оказана вовремя. А вторая - обеспечить должный уход тем детям, которые попали в больницу. Ведь их тяжелые заболевания требуют круглосуточной поддержки, а ни одна больница не рассчитана на то, чтобы оказывать уход такого же уровня, который оказывается в специализированном доме-интернате.

Для этого «Дедморозим» придется использовать в четыре раза больше нянь, которые будут работать в «красной зоне» во всех средствах индивидуальной защиты. А так как больше шести часов в таких условиях больничные мамы находиться не смогут, вместо одной няни на каждого ребенка потребуется четыре. Сейчас ведется их обучение.

Почему в Прикамье растет число заболевших?

Уже больше месяца в Пермском крае ежедневно обновляется антирекорд по заболеваемости COVID-19. Число инфицированных перевалило за отметку 18,5 тысячи человек и продолжает расти.

Почему опасная болезнь настолько быстро распространяется в Прикамье, объяснила в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм.

- Я вижу в этом две причины, - поясняет Ирина Викторовна. - Первая: в самом начале эпидемии у нас достаточно рано и качественно были проведены ограничительные мероприятия для того, чтобы упредить распространение инфекции. Это было сделано успешно, и долгое время в рейтингах мы занимали 74-75-е места среди всех российских регионов. Но COVID-19 - это воздушно-капельная инфекция и прекратить циркуляцию вируса совсем - невозможно. А так как раньше уровень заболеваемости бы низким, проэпидемичивания населения не произошло. И сейчас коронавирус активно распространяется среди пермяков. А те изоляционно-ограничительные мероприятия, которые сейчас проводятся, не останавливают, а лишь сдерживают скорость распространения инфекции.

Кроме этого, растет доля лиц с тяжелыми клиническими формами заболевания, которые требуют госпитализации.

- Среди заболевших много тех, кто старше 65 лет, - рассказала эпидемиолог. - Их инфицирование происходит не в магазинах, не на улицах, а в домашних очагах. Переносчиками являются дети и внуки. Это говорит о том, что вирус попал в популяцию людей с ослабленным иммунитетом. А когда возбудитель циркулирует в высоко восприимчивой популяции, он наращивает свой патогенный потенциал. Оперштаб вводит ограничительные мероприятия, чтобы дать возможность здравоохранению оказать помощь всем заболевшим. И если ресурс будет справляться, то вводить жестких карантинных мероприятий не придется.

Что остается делать пермякам?

- Заболеет ли каждый из нас, зависит от нас с вами, - говорит Ирина Викторовна. - Чтобы избежать риска инфицирования, существует респираторная гигиена и маски, которые мы носим в общественных местах. Если человек здоров и иммунитет в порядке, то перенести болезнь он может в легкой форме, а потом вернуться в строй. Но если человек ослаблен и имеет букет хронических заболеваний, лучше поостеречься. А в случае заболевания вовремя обратиться к врачу, а не скупать антибиотики, так как их бесконтрольное употребление не только опасно, но и снижает иммунитет.

5 территорий Прикамья, где больше всего больных коронавирусом.

В Роспотребнадзоре назвали топ-5 территорий по числу заболевших COVID-19 с начала пандемии: Пермь - 10 936 заболевших, Березники - 1073, Пермский район - 901, Соликамск - 450, Октябрьский городской округ - 389.