Коронавирус в Перми, последние новости на 23 ноября: среди вновь заболевших семеро детей

Всего протестированы на коронавирус 972084 жителей Прикамья. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Данные о коронавирусе в Пермском крае на утро 23 ноября: как сообщили в Роспотребнадзоре, общее число инфицированных достигло 18298 человек. За минувшие сутки было выявлено 292 новых случая заражения COVID-19: 147 человек проходят лечение в больницах, 145 – амбулаторно на дому. Ежесуточный прирост больных составил 1,6 процента.

Из 292 новых инфицированных – 113 мужчин, 172 женщины и 7 детей: 3 мальчика и 4 девочки. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 62 человека, 120 человек в возрасте 45-65, 103 человека старше 65 лет.

Всего протестированы на коронавирус 972084 жителей Прикамья. Из них 8634 - за минувшие сутки.

За минувшие сутки в Пермском крае из больниц выписаны 187 человек. Общее количество выздоровевших составляет 12466. В больницах сейчас остается 1971 человек. На карантине находится 5655 жителей Пермского края.

Инфографика: оперштаб

Также за прошлые сутки зафиксированы одиннадцать смертей от коронавируса, а также два летальных случая с инфицированными пациентами. Таким образом, от COVID-19 умерли 530 человек, и еще 325 инфицированных пациента скончались по причинам, не связанным с коронавирусом.