Пермский робот начал работать на станции переливания крови

Робот Донни может измерить и температуру, и давление. Фото: Promobot.

Один из первых, кто встречает доноров на Республиканской станции переливания крови в Уфе, - это Промобот. Робот по имени Донни (от слова «донация») помогает им подготовиться к процедуре забора крови: бесконтактно измеряет температуру тела, давление донора, его рост и вес, проводит беседу. Таким образом, робот помогает снять часть нагрузки с медицинского персонала, выполняя простые операции, ради которых теперь врачу не нужно отвлекаться, рассказали в компании Promobot.

- Мы уверены, что Промобот поможет привлечь внимание к донорству. Ведь роботы также заинтересованы в том, чтобы люди были здоровы - они созданы помогать нам, сохранять наше здоровье, нервы, настроение, - считает директор по развитию пермской компании Promobot Олег Кивокурцев. - Станция переливания крови - одно из самых необычных мест работы для наших роботов. У нас уже были роботы-полицейские, няни и преподаватели, но робота, который делает настолько доброе дело, мы собрали, пожалуй, впервые.

Помимо измерения показателей здоровья, робот может поддержать диалог и даже подскажет, как после сдачи крови пройти к буфету.

- Мы гордимся тем, что Промобот буквально участвует в спасении жизни людей, и надеемся, что теперь люди будут меньше бояться роботов, - говорит Олег Кивокурцев.

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