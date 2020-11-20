Рисунок нашего победителя набрал 333 лайка

В Перми наградили победителей фотоконкурса «Машина мечты глазами ребенка».

Напомним, в середине октября «Комсомолка» вместе с компанией ОСАГО24 запустили фотоконкурс «Машина мечты глазами ребенка». По условиям участникам нужно было нарисовать рисунок на тему «Машина мечты глазами ребенка» и опубликовать его в комментариях к закрепленному посту в нашей группе ВКонтакте. Победителя определяли путем зрительского голосования - по количеству лайков. На протяжении трех недель участники делились фотографиями своих детей, в итоге определились четыре победителя.

Итак, победителем нашего конкурса стала семья Мах. Рисунок их дочери Анастасии Мах набрал 333 лайка.

Рисунок Анастасии. Фото предоставлено семье девочки

Семья Мах получила сертификат на страхование жизни своего ребенка на сумму 200 т.р. и топливную карту номиналом 2 000 рублей.

Семья Мах. Фото: ОСАГО 24

Второе место заняла семья Федуловых. Рисунок автомобиля мечты, нарисованный их 8-летним сыном Андреем, набрал 308 лайков.

Рисунок Андрея. Фото предоставлено семье мальчика

Семья Федуловых получают сертификат на страхование жизни ребенка на сумму 100 т.р. и топливную карту номиналом 1 000 рублей.

Семья Федуловых. Фото: ОСАГО 24

Третье место заняла семья Рябовых, но, к сожалению, женщина не смогла прийти на награждение и отдала свой приз Сергею Воробьеву, чей сын занял четвертое место. Они получили сертификат на страхование жизни ребенка на сумму 100 т.р. и топливную карту номиналом 1 000 руб.