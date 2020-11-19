Городская стоматологическая поликлиника №5: «Чтобы смело улыбаться, петь, жевать и целоваться»

- Фото: архив "КП"

У вас отсутствует зуб, но вы считаете, что имплант - это очень дорого? Обратитесь в Городскую стоматологическую поликлинику №5. В рамках конкурса "Клиника года" в пятой стоматологии действует специальная цена на установку немецкого импланта: 9990 рублей вместо 25000. В стоимость входит консультация хирурга, 3D диагностика, установка импланта. При необходимости на два титановых импланта можно установить мостовидный протез, или сделать весь зубной ряд полным протезом на четырех или шести имплантах.

Позвоните и запишитесь на консультацию, и возможно, вы наконец-то обретете недостающие зубы. При частичной предоплате до 13 декабря акционную цену можно сохранить за собой на 6 месяцев.

- Фото: архив "КП"

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