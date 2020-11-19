Победителями станут те участники, чьи работы наберут наибольшее количество лайков. Они получат призы от «Комсомольской правды» Фото: архив "КП"

Мама - самый близкий человек в жизни каждого ребенка. Только у мамы самые ласковые руки, самая нежная улыбка и самое любящее сердце. В канун Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, «Комсомолка» запускает конкурс «Подарок маме».

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно:

- Сделать подарок для мамы своими руками и сфотографировать его;

- Загрузить фотографию в комментарии к посту в нашей группе ВКонтакте;

- Вступить в официальную группу «Комсомольская правда» - Пермь ВКонтакте.

Конкурс проводится до 30 ноября. По условиям конкурса победителей будет трое, их определят читатели «Комсомолки» путем открытого голосования.

Победителями станут те участники, чьи работы наберут наибольшее количество лайков. Они получат призы от «Комсомольской правды».