Пермские студенты отправились на месяц в «красную зону»

Александр Стуков сейчас работает в реанимации ковидного отделения Фото: из личного архива

- В первый раз мы поехали в Березники в августе, - рассказывает Александр Стуков, студент 4-го курса лечебного факультета Пермского медицинского университета, представитель общественного движения «Волонтеры-медики». – Тогда я месяц проработал в реанимации ковидного отделения. Сейчас я снова здесь, и ощущение - как будто и не уходил, хоть и прошло два с лишним месяца.

Смены по 12 часов

В ковидное отделение Александр попросился сам, хотя была возможность поработать в менее опасных местах, к примеру, в колл-центре или на приеме передач для больных.

- Нас с первого курса приучают работать в больнице с пациентами, - объясняет волонтер. - Вначале это было тяжело, потому что кроме практики была и теория, надо было много учить. А к 3 курсу я уже так привык к этому ритму жизни, что просто стал зависимым от него. И когда в марте-апреле перешли на дистанционку, мне очень не хватало больничной атмосферы, общения с пациентами и коллегами. Так что первой причиной стало желание вернуться в прежнее русло. А вот вторая…

Тут Александр немного задумался и даже как будто смутился.

- Знаете, не хочу показаться банальным или пафосным, но есть такая вещь как любовь к медицине. У нас преподаватель всегда говорит: «Истинная любовь к медицине – способность к самопожертвованию». И мы решили поехать, хотя действительно рисковали заболеть.

В ноябре в Березники отправились шестеро студентов-медиков, которые начали работать санитарами.

- Медсестры были очень рады нас встретить, - продолжает Александр. – Теперь в отделении реанимации младший медперсонал находится круглосуточно, до этого санитары там только днем были, а мы и в ночь выходим, и в день. Смена по 12 часов: шесть часов работаешь, потом час перерыв, и снова на шесть часов. Потом 12 часов отдыхаем. В таком режиме все там работают. Врачи так вообще, по-моему, круглые сутки. Их мало, а пациентов стало намного больше по сравнению с августом.

Пациенты находятся в отдельных боксах по два-три человека. Им нельзя выходить в коридор, а медикам нужно как можно меньше времени находиться в боксах, чтобы не разносить инфекцию дальше.

В волонтерском движении Александр уже почти год. Фото: из личного архива

«Тебя нам бог послал»

- В реанимации особые требования к стерильности, поэтому мы постоянно протираем антисептиком пол, стены, кровати, - объясняет свои обязанности Александр. - Кормят пациентов через зонд, все эти трубки тоже надо обрабатывать. У многих стоят катетеры. Ставить их нам пока не доверяют, а вот снимать мы их снимаем, так же, как и капельницы, судно больным подносим, пролежни обрабатываем. Белье приходится менять ежедневно, по два раза. У пациентов ведь температура, они потеют, ну и прочие выделения…

Шесть часов без перерыва в защитном костюме провести очень тяжело. Нельзя поправить маску и вообще дотронуться руками до лица, хотя оно и закрыто. Нельзя почесать нос или щеки. А чешутся они постоянно, потому что от пота раздражается лицо. Через маску сложно дышать, особенно когда выполняешь какую-то физическую работу. Но физический дискомфорт переносится легче, чем эмоциональный.

- Пациенты в реанимации все в возрасте, - говорит Александр. – Да у них еще хронические заболевания – сердечнососудистые, сахарный диабет. Попав в больницу, они всего пугаются. Из-за стресса болезни еще обостряются. И вот заходишь в палату, видишь этих бабушек-дедушек, которые тебе в ответ даже «Доброе утро» не говорят, потому что добрым его не считают... Конечно, пытаюсь их как-то подбодрить. Потом они уже привыкают ко мне, начинают обращаться по имени. У нас всех имена на костюмах написаны, потому что в масках не различишь, кто есть кто. И они ко мне: «Саша, Сашенька!». Благодарят, говорят: «Тебя нам бог послал».