Меньше всего заболевших коронавирусной инфекцией выявили в Ленинском районе - 167 случаев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Роспотребнадзоре рассказали, в каких районах Перми больше всего зараженных. Данные предоставлены «Комсомольской правде» с 8 октября по 7 ноября. За этот период COVID-19 выявили у 2336 пермяков. Среди лидеров по заболеваемости - Свердловский район, там 528 заболевших за этот период. На втором месте по заболеваемости - Мотовилихинский район с 450 заболевшими. Тройку лидеров замыкает Индустриальный раной Перми - 396 заболевших за месяц.

Далее Кировский район с 338 инфицированными, 223 случая в Орджоникидзевском районе, 261 в Дзержинском районе. Меньше всего заболевших коронавирусной инфекцией выявили в Ленинском районе - 167 случаев.

Напомним, по последним данным за сутки в Пермском крае коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 245 жителей региона. Новые заболевшие обнаружены в 30 территориях региона.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, больше всего больных COVID-19 выявлено в Перми - 118 человек. На втором месте по заболеваемости коронавирусом оказались Березники, где 21 вновь выявленный больной. На третьем - Пермский район, где 15 заболевших.

Общее количество выявленных случаев с начала пандемии - 16 902.