Пять вопросов о налогах. Что делать пермякам, если «письма счастья» не пришли

Заплатить надо земельный, транспортный налог и налог на имущество. Фото: Иван МАКЕЕВ

До конца ноября осталось менее двух недель. За этот срок надо заплатить все налоги за 2019 год, конечно, если вы еще этого не сделали. В эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 fm) начальник отдела налогообложения имущества управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю Наталья Воронова и пресс-секретарь управления Наталья Пономарева ответили на вопросы об особенностях уплаты налогов в этом году.

- До какого времени надо заплатить?

- Срок уплаты земельного, транспортного налогов, налога на имущество, а также налога на доходы физических лиц, если он ранее не был удержан, - 1 декабря. Уплатить имущественные налоги можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в любом отделении банка, через платежный терминал, с помощью телефона, - используя QR-код или штрих-код, УИН в уведомлении.

- А что будет, если я забуду и заплачу на несколько дней позже?

- За каждый день просрочки будет насчитываться пеня. Впоследствии вам придет требование об уплате задолженности.

- Что делать, если не пришло уведомление?

- Если вам не пришло уведомление по почте, возможно, его направили в ваш «Личный кабинет налогоплательщика» в электронной форме. Также не направляются уведомления, если человек освобожден от уплаты налога - в связи с наличием налоговой льготы или вычета, либо если общая сумма налога меньше ста рублей.

В иных случаях необходимо обратиться в налоговую инспекцию, в филиалы МФЦ Пермского края либо направить обращение через сервисы ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика» или «Обратиться в ФНС России».

Люди иногда заблуждаются, считая, что если они не получили уведомление, то и платить не надо. Но при направлении налогового уведомления по почте на шестой рабочий день оно считается полученным.

- Какие новшества по налогам появились?

- Второй год подряд налоги на имущество рассчитываются по кадастровой стоимости. Но пока действует переходный период, и применяется понижающий коэффициент. В прошлом году он составлял 0,2, в этом - 0,4, а в следующем году коэффициент будет 0,6.

По транспортному налогу, который является региональным, ставки дифференцированы в зависимости от года выпуска автомобиля и мощности. К примеру, на машину старше 5 лет мощностью до 100 лошадиных сил ставки налога снижены. А вот за новые машины мощностью свыше 200 «лошадок» ставки выросли.

- Кому положены льготы по налогам?

Пенсионеры освобождены от налога на недвижимость - но только на один объект каждого вида. Если у пенсионера есть квартира и дачный дом, платить налог за них ему не надо. А вот если у него две квартиры, то за одну из них он должен заплатить.

За земельный участок пенсионерам предоставляется налоговый вычет на 6 соток. Если площадь участка 6 соток и меньше, платить налог не надо. Если она больше, налог рассчитают за площадь, превышающую 6 соток.

Также для пенсионеров введена региональная льгота по транспортному налогу - за автомобиль мощностью до 125 лошадиных сил надо уплатить только 50 процентов налога.

Предпенсионеры приравнены к пенсионерам и в этом году им также предоставляются все эти льготы.

Если при расчетах налогов эту льготу не учли, так как в налоговую не пришли данные из регистрирующих органов, можно обратиться в налоговую инспекцию или филиал МФЦ. Напомним, что налоговые сейчас работают по предварительной записи. Записаться можно через сайт или по бесплатному номеру 8- 800- 222-2222.