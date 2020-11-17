Эффективное и безопасное лечение заболеваний вен в клинике «Флеболог»

Фото: клиника «Флеболог»

На сегодняшний день варикозное расширение вен является одним из самых распространенных заболеваний и несет в себе серьезную опасность для здоровья человека. При отсутствии лечения варикоз может приводить к таким негативным последствиям, как: трофические язвы, флебит, тробообразование.

Но, к счастью, медицина не стоит на месте и сегодня существуют и активно применяются эффективные безоперационные методы лечения варикоза.

Одним из таких востребованных методов в клинике «Флеболог» является процедура эндовенозой лазерной коагуляции (ЭВЛК). Это совершенная и безопасная методика лечения варикозной болезни на любой стадии, позволяющая ликвидировать варикозные вены любого диаметра. Процедуру представляет собой температурную обработку ствола подкожной вены через прокол кожи 2мм под местной анестезией. ЭВЛК можно проводить даже при запущенных и осложненных формах. Метод не требует нахождения в стационаре и практически не имеет противопоказаний. Все лечение занимает обычно не более 1 часа. А отсутствие операционной травмы позволяет пациенту сразу вернуться в привычный ритм жизни и не откладывать ежедневные дела.

Фото: клиника «Флеболог»

Почему обследование и лечение вен стоит доверить именно нам?

- Начиная с 2013 года, клиника является одной из самых востребованных и передовых в Пермском крае по техническому оснащению и профессионализму персонала. Мы располагаем наиболее высокотехнологичной медицинской аппаратурой экспертного класса, позволяющей осуществлять лечение варикозной болезни даже на самых запущенных случаях без боли, наркоза и госпитализации. Все врачи клиники являются членами «Национальной коллегии флебологов», регулярно принимают участие в научных конференциях, посвященных современной флебологии, проходят обучение на семинарах, проводимых по всей России и за ее пределами.

- Два года подряд клиника «Флеболог» становится победителем проекта «Клиника года», проводимого «Комсомольской правдой», в 2019 году - в номинации «Гарантия качества услуг». А уже в этом 2020 году, благодаря нашим отзывчивым и благодарным пациентам, мы заняли почетное первое место в номинации «Услуги в области флебологии».

- В 2020 году клинике «Флеболог» исполнилось 7 лет. За этот период было принято более 20.000 пациентов и проведено более 9000 лазерных процедур – это значит, что более 9000 жителей Перми и края избавились от варикозной болезни и вновь ощутили радость движения.

- С июля 2019 года клиника получила еще один статус – «Клиническая база Пермского института повышения квалификации работников здравоохранения». Что это значит?

Фото: клиника «Флеболог»

Врачи клиники, имея достаточно серьезный опыт в своей профессии, читают лекции о варикозной и постромбофлеботической болезнях и делятся профессиональными знаниями с медицинскими работниками, врачами города и края, повышая тем самым уровень их подготовки.

- Наша цель - безопасность, уважение, индивидуальный подход и бережное отношение к каждому пациенту! Мы стремимся избавить от варикозной болезни каждого обратившегося за помощью пациента и предоставить качественную медицинскую помощь, соответствующую мировым стандартам флебологии. Обращаясь в клинику, люди доверяют нам самое дорогое – свое здоровье. Мы ценим это и делаем все возможное для того, чтобы быстро и безболезненно вернуть красоту и здоровье Вашим ногам!

Клиника «Флеболог»

Адрес: г. Пермь, Тополевый пер., 6

Сайт: Варикоз59.ру

Запись на консультацию: 8(342)225-0-212