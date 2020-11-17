"Раньше этих детей считали выкидышами". Записки врача-реаниматолога новорожденных

Валерий Зуев работает в медицине уже 39 лет. Фото: Борис Меркушев.

- Вот такие у нас малявочки, -показывает заведующий отделением реанимации новорожденных Валерий Зуев. Это слово звучит необычайно нежно, особенно если учесть, что произносит его мужчина ростом под два метра.

В отделении реанимации в стеклянных инкубаторах лежат, сладко посапывая, крошечные новорожденные. За состоянием каждого из них наблюдают умные приборы. Малыши в этом отделении лежат не обычные - без помощи врачей им пока не обойтись.

- А вы не боитесь брать их в руки, - не могу удержаться от этого вопроса, заглянув в инкубатор, где лежит миниатюрный младенец, весом чуть более 700 граммов.

Валерий Зуев только усмехается:

- Не только в руки брать не боюсь, но и уколы в вену ставить, хотя они тоненькие, как ниточки.

Валерий Зуев в медицине уже 39 лет. И 31 год из них - в созданном им отделении реанимации новорожденных. Он рассказал о том, как выхаживают самых крошечных пациентов.

ЗА ИВЛ ПОЕХАЛ НА ТАКСИ

- Наше отделение открылось в 1989 году. Первый ребеночек поступил к нам в ночь на 3 октября. Привезли крохотулю с патологией легких. Мне позвонили домой: «Что делать?» Аппаратов искусственной вентиляции легких для детей еще не было, а ребенок в тяжелом состоянии есть. Сел я в такси, поехал к заведующему реанимацией больницы для детей старшего возраста, попросил взаймы их ИВЛ - лучше что-то, чем ничего. Приспособили его к малышу и начали лечить. Выжил ребеночек. Сейчас ему уже за 30 должно быть.

В 2009 году оборудование в отделении было поскромнее. Фото: из личного архива

Теперь, конечно, мы оснащены намного лучше. Практически на европейском уровне. Недавно нам благотворительный фонд из Санкт-Петербурга подарил аппарат для экстракорпоральной мембранной оксигенации, позволяющий подавать кислород сразу в кровь, минуя легкие.Он не входит в стандарт оказания медицинской помощи новорожденным, поэтому за государственный счет нам его приобрести не могли. Раньше детям с тяжелой сердечно-легочной патологией мы не могли помочь. А сейчас такая возможность появилась. Правда, к сожалению, аппарат пока не полностью укомплектован.

ПОЛНОСТЬЮ ЗДОРОВЫМИ РОЖДАЮТСЯ 1-2 ИЗ ДЕСЯТИ

За 30 лет и рождаемость выросла, но и больше детей нуждается в оказании интенсивной терапии и реанимации. Если в советские времена 90 процентов новорожденных входили в 1-ю группу здоровья, то сейчас полностью здоровыми рождается один-два ребенка из десяти.А примерно 5 процентов новорожденных - это дети, которым нужна интенсивная терапия.

Конечно, не всем из них требуется реанимация. Кому-то достаточно капельницу поставить или кислородом дать подышать. Но и палаты реанимации у нас не пустуют. Много недоношенных.

Ранее дети до килограмма считались вообще выкидышами. А в 2011 году был издан приказ Минздрава, что новорожденные с весом свыше 500 граммов или длиной от 25 сантиметров - уже являются детьми. И их надо выхаживать. Сейчас всех младенцев, рожденных после 22-й недели беременности, отправляют в реанимацию, и они получают шанс выжить.

Обычно таких приходится выхаживать долго. Но вот запомнился мне очень редкий случай, когда ребенку весом в 518 граммов не потребовалось длительной интенсивной терапии. Один день он подышал на ИВЛ - и мы сняли его с аппарата. Полежал несколько дней он в инкубаторе, массу набрал - и к маме.

ДВЕ ТЫСЯЧИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ОТКЛОНЕНИЙ

Почему все больше детей рождаются больными? Причины патологий за эти годы не изменились. Основная - изменение генетического фона. У мамы ребенка одно генетическое отклонение, у папы - другое. У взрослых они не проявляются, а в совокупности ребеночек получил хромосому с поломкой. И возникают патологии - пороки сердца, пороки головного мозга, кишечного тракта, нарушения обмена веществ.

На днях к нам поступил ребенок весом в 600 граммов, у которого атрезия пищевода - когда пищевод не доходит до желудка, заканчивается тупиком, но из него есть свищ в трахею. И если этого ребенка накормить, молоко попадет в трахею, и он захлебнется. Его детские хирурги прооперировали, и сейчас выхаживают.

Выживет ли? Я всегда настраиваю себя на то, что мы справимся с задачей и спасем ребеночка. Когда мы начинали работать, летальность среди новорожденных с патологиями была 33 из 100 - из-за отсутствия оборудования, технологии выхаживания, высокотехнологической помощи. Сейчас - 3 - 5.То есть летальность удалось сократить в несколько раз.

При каждом летальном исходе мы проводим экспертизу, в том числе, если требуется, отправляем анализы в центральный исследовательский институт. Более 2 тысяч генетических отклонений могут быть. И каждый год ученые открывают еще около 50 дополнительных.

Генетические изменения накапливаются. Но это не означает, что мы все постепенно превращаемся в мутантов. Подобные изменения происходят не только у людей, но и у животных. Только у животных реаниматологов нет. Родился детеныш с отклонениями - погиб. А у нас есть узкие специалисты, которые могут коррегировать эти отклонения. Ребенок не становится совсем здоровым, он остается носителем какого-то заболевания. Ну и что? Главное - жив.

МАМЫ БЫВАЮТ ВСЯКИЕ

У нас в отделении мамы часто говорят: «Я у вас тут с первым лежала, сейчас со вторым к вам». А иногда и с третьим. И у всех какая-то патология. Поэтому главный мой совет для будущих мам: надо планировать беременность, обследоваться, вести здоровый образ жизни.

К сожалению, больше чем у половины детей, которые попадают к нам, мамы - асоциальные. Недавно привезли к нам ребеночка после домашних родов. Нормальный, доношенный. Он у матери уже четвертый. На одного ребенка ее лишили родительских прав. А она еще одного родила. Дома, как кошка. И в больницу даже обращаться не собиралась. Хорошо, кто-то из соседей «скорую» вызвал. Они малыша к нам привезли, а маму в больницу отправили. Так она в роддоме на персонал наорала и сбежала оттуда почти голышом.

И таких немало. Нам приходится через социальные службы их выискивать, принуждать к госпитализации по уходу за малышом, чтобы мама легла в палату с ребенком.

В отделении выхаживают даже самых крошечных младенцев. Фото: Борис Меркушев.

ЧЕРЕЗ ПЛАЦЕНТУ КОРОНАВИРУС НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ

В эти полгода нам часто привозят детей, родившихся от коронавирусных матерей.Если коронавирус диагностировали заранее, женщин отправляют на роды в специализированный роддом, где они находятся в отдельных боксах. Роды обычно естественные, но, по показаниям, могут быть оперативные,сразу после них ребенка изолируют от мамы. Потому что через плаценту вирус не передается, и риски инфицирования новорожденного минимальны. Через наше отделение прошло около 20 детей, которые были сразу отделены от матерей - ни у одного ребеночка вирус не обнаружен.

А вот если диагноз не был вовремя поставлен, ребенок может быть инфицирован, так как мама трогала его, дышала на него, кормила. Причем ребенок может не болеть, а быть носителем.

Иммунная защита передается от мамы к ребенку через плаценту. Если у мамы хороший иммунитет, примерно три недели ребеночек защищен. А дальше природа заставляет его нарабатывать собственную иммунную защиту. Если у мамы низкий иммунитет, то и ребенок может быстро заболеть.

РЕБЕНОК ДОЛЖЕН КОНТАКТИРОВАТЬ С МАМОЙ

В отделении патологии мамы лежат в палатах вместе с детьми, а в реанимации - малявочки в инкубаторах. Когда не было эпидемии, родители могли по 10 раз на дню приходить. Я даже заставлял мам с ребенком общаться. А то она стоит рядом с инкубатором, руки по швам. Говорю: «Вы чего молчите? Ребенок вас знает, ваш голос. Откройте дверки инкубатора, погладьте его, поговорите, дайте пальчик. Он должен контактировать с мамой».

Но с началом коронавируса родителям запрещены посещения детей. К нам они могут приходить, беседовать с врачами. Мы для них даже делаем фото их деток. И видео на телефон снимаем. Но только если они лично приходят и просят.