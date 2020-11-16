Сплав для «Лунохода-1» создали ночью, тайком. Как инженер из Пермского края «утер нос» московским ученым

Фото: Petar Milošević

17 ноября исполняется 50 лет с момента прилунения аппарата «Луноход-1». Он передал на Землю 25 тысяч фотографий лунной поверхности и с его помощью был уточнен состав лунного грунта.

Все производство аппарата было засекречено. И только многие годы спустя стало известно, что изготовлен был «Луноход-1» из магниево-циркониевых сплавов, специально для него созданных на Соликамском магниевом заводе.

Для производства «Лунохода» был нужен легкий и прочный сплав. Для этого требовалось создать лигатуру - вспомогательный материал, добавляемый к металлу для придания ему нужных свойств. С нею-то и возникли проблемы.

Технологию получения лигатуры Соликамскому заводу предоставил федеральный НИИ «Гиредмет». Ученые разработали проект, требовавший колоссальных вложений, но технология оказалась некачественной. «Утер нос» столичным ученым инженер опытного цеха Геннадий Белкин.

- Институт «Гиредмет» привез нам технологию получения лигатуры, - вспоминал впоследствии Геннадий Белкин. - Но красивым проект был только на бумаге. Мы работали в тяжелейших условиях, за два года «съели» больше миллиона рублей - по тем временам огромная сумма. Получили 230 килограммов лигатуры, но ни одного килограмма качественного сплава.

И тогда Геннадий Белкин предложил простое решение, как создать сплав на основе магния с цирконием. Настолько простое, что ему не поверили: «Разыгрываешь». А представительница института «Гиредмет» даже заявила: «Я вам ставлю единицу», - в то время Белкин учился заочно в Московском политехническом институте.

Геннадий Белкин. Фото предоставлено пресс-службой Соликамского магниевого завода

Но Геннадий Белкин решил рискнуть - ночью в цехе соликамские рабочие провели серию экспериментов и получили необходимый сплав. Полученный результат убедил комиссию. В итоге многомиллионные расходы не потребовались. «Луноход-1» был изготовлен из соликамских сплавов и успешно отправился на лунное море Дождей.