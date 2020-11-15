В Пермском крае пропали двое детей

15-летний Воробьев Дима и 12-летний Полушкин Даниил пропали в селе Березовка.

В Пермском крае в селе Березовка, Березовского района, пропали двое мальчиков. 14 ноября около 17.00, 16-летний Воробьев Дима и 12-летний Полушкин Даниил ушли с детской площадки и не пришли домой. До сих пор их местонахождение неизвестно.

Волонтеры поискового отряда «Регион 59» объявили строчный сбор на их поиски.

Время сбора: 15 ноября 2020 г, в 15.30 Место сбора: полиция, ул. Центральная, 17а

Поиск: село Березовка Одежда по погоде , светоотражающий жилет или яркая деталь на одежде, фонари, полностью заряженный телефон, пауэр банк.

Обязательно маски, перчатки. С собой: вода питьевая (чай, кофе), перекус.

Координатор: 8-908-248-19-47 - Яна

Приметы мальчиков:

Даниил Полушкин: рост - 140-150 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светло-русые короткие с челкой, глаза серо-голубые, лицо овальное, нос прямой.

Был одет: пуховик синего цвета, черная вязаная шапка, черное трико, зимние кроссовки синего цвета.

Дмитрий Воробьев: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светло-русые короткие, глаза карие.

Был одет: камуфляжная серо-зеленая куртка, камуфляжные штаны, черную вязаную шапку, берцы.