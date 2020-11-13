К 300-летию Перми в Дзержинском районе возведут региональный центр фигурного катания и спортивный комплекс с бассейнами

Так будет выглядеть региональный центр по фигурному катанию. Эскиз: краевое правительство.

К 2023 году в микрорайоне Парковый появится уникальный спортивный кластер – здесь откроются региональный центр фигурного катания и спортивный комплекс с двумя бассейнами.

Хотя проекты этих объектов разрабатывают разные организации, выполнят их в одном стиле.

- В столице Прикамья будет создан важный спортивный кластер, - объясняют в министерстве физической культуры и спорта Пермского края. – При этом соседство бассейна и ледовой арены значительно сократит расходы по дальнейшей эксплуатации комплексов.

Площадку под этот спорткластер уже расчистили, для чего демонтировали здание на улице Шпальной, 2.

Юбилейные спортобъекты

Ледовый дворец, который построят на Парковом, входит в список приоритетных объектов «Пермь-300», которые возведут к предстоящему юбилею краевой столицы.

В бюджетном послании Законодательному собранию Пермского края губернатор Дмитрий Махонин отметил, что в период до 2023 года на обновление спортивной инфраструктуры планируется выделить 14 миллиардов рублей. Эти средства будут направлены, в том числе, на строительство и реконструкцию крупных объектов. Среди них также - стадион «Энергия», манеж «Спартак», ледовые арены, универсальный Дворец спорта на 10 тысяч посадочных мест и другие спортобъекты.

- Благодаря появлению таких объектов Пермь сможет претендовать на проведение крупных международных спортивных соревнований, город станет центром притяжения болельщиков, появится возможность привлечения федеральных средств на дальнейшее развитие спорта, – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Ледовый дворец будет просторным

Как будут выглядеть новые спортивные объекты в Дзержинском районе? Это можно узнать из технических заданий на проектирование.

Ледовый дворец обещает быть весьма просторным - общая площадь здания составит 12 тысяч квадратных метров. Он сможет вместить сразу 250 зрителей. На первом этаже разместятся ледовая арена, раздевалки, тренажерный зал, буфет, сушильные комнаты и другие помещения, на втором этаже обустроят удобные трибуны для болельщиков. Здесь будут устраивать массовые катания на коньках для всех желающих, пропускная способность катка при этом составит 120 катающихся в два часа.

Завершить проектирование центра фигурного катания санкт-петербургская компания «Монолит «М» должна в первом квартале будущего года. После этого объявят конкурс на его строительство. Объект должны сдать в эксплуатацию до конца 2022 года. И в начале 2023 года ледовый дворец откроет свои двери для посетителей.

Два бассейна, спортивные залы и сауны

Спортивный комплекс с двумя бассейнами построят на том же участке, на улице Шпальной, 2. Он уже практически спроектирован - пермская компания «Ортэкс» направила проект на госэкспертизу.

Этот спорткомплекс тоже будет немаленьким – его площадь составит более 11 тысяч квадратных метров. В здании разместятся бассейн на 8 дорожек длиной 25 метров, а также малый бассейн - 10 на 6 метров, в котором будут обучать детей плаванию. А еще тут будут два зала для подготовительных занятий – для «сухого плавания», тренажерный и спортивный залы и сразу несколько саун. На трибунах для зрителей смогут разместиться 250 болельщиков. Строительство начнут в 2021 году и закончат в 2022-м.

Как отмечают в Минспорта, в Пермском крае проводится активная работа по привлечению населения к спорту и здоровому образу жизни.

- Согласно нацпроекту «Демография», инициированному президентом России Владимиром Путиным, к 2024 году доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом, должна достигнуть 55 процентов, - напоминают в министерстве. - В Пермском крае реализацию нацпроектов лично контролирует губернатор Дмитрий Махонин.