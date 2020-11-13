Инструкция от оперштаба: Как пермякам, заболевшим коронавирусом, оформить больничный

Больничные листы и в «бумажном», и в электронном виде имеют равную юридическую силу. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Карантинный или обычный? Электронный или бумажный? У заболевших пермяков и тех, кто контактировал с коронавирусными больными, возникает масса вопросов, как в условиях эпидемии оформлять больничный лист.

- Карантинный больничный выдают трем категориям: тем, у кого подтвержден COVID-19, лицам, находившимся с ним в близком контакте и людям старше 65 лет, - пояснили в краевом оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. – В остальных случаях выдаются обычные листы нетрудоспособности, однако важно знать, что карантинный и обычный больничный лист оплачиваются в одном и том же размере: 100% от среднего заработка получит работник, у которого официальный страховой стаж превышает 8 лет, 80% - стаж от пяти до восьми лет, 60% - от полугода до 5 лет и меньше полугода – не менее одного МРОТ, помноженного на районный коэффициент.

Больничные листы и в «бумажном», и в электронном виде имеют равную юридическую силу, но у электронных в период пандемии преимуществ больше: на его заполнение у врача уходит меньше времени, его нельзя потерять или испортить и не нужно нести на работу. Врач сообщит пациенту цифровой код, который нужно передать своему руководству.

Из-за загруженности поликлиник, заболевшие пермяки нередко обращаются в частные клиники, чтобы сдать мазок на СOVID-19. При положительном тесте данные поступят в Роспотребнадзор, а тот направляет постановление в Минздрав и поликлинику. К такому человеку домой приходит врач – осмотреть, назначить лечение и открыть больничный.

Но нередко это случается с большим опозданием. Что делать? Узнав результат теста, ковид-положительному пациенту нельзя покидать квартиру. Нужно сообщить о диагнозе на работу и позвонить в районную поликлинику. Контактные лица могут заполнить форму на сайте Роспотребнадзора и сообщить о себе. Это даст право на карантинный больничный лист сроком на 14 дней, а если вы все-таки заразитесь, то больничный будет продлеваться.

Бывает, что врач приходит не сразу, но звонит или связывается в мессенджере, чтобы узнать о вашем состоянии. Напомните, что вам и тому, кто живет с вами в одной квартире, нужен больничный лист. Но если из поликлиники с вами не связываются, звоните повторно и сообщайте, что нуждаетесь в выдаче листа нетрудоспособности. Если обратной связи нет, позвоните заведующему или в страховую компанию, контакты которой указаны на вашем полисе ОМС.

Если пока вы ждете врача, состояние ухудшается, вызывайте «неотложку» или скорую помощь.

БУДЬ В КУРСЕ

Заработала единая справочная по наличию лекарств в аптеках

С 5 ноября пермяки могут узнать о наличии лекарств в аптеках и их стоимости в единой справочной аптек Пермского края по тел. 8 (342) 219 84 84. Узнать о наличии льготных лекарств можно позвонив по тел. 8 800 300 1000. В «едином окне» собрана информация по 640 аптекам Пермского края. Справочные службы работают круглосуточно, в выходные и праздничные дни.