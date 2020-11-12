В Перми на месте ресторана «Живаго» откроется «Пятерочка»

Ресторанов здесь больше не будет Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Еще одно советское кафе ушло навсегда. В здании, где в прошлом веке находилось кафе «Юность», а еще три года назад – ресторан «Живаго» и кафе «Пастернак», появится продуктовый магазин. В пятницу, 13 ноября, в доме по улице Ленина, 37 откроется «Пятерочка». На здании уже появилась яркая вывеска.

Пермяки по-разному отнеслись к этой новости. Кто-то ностальгически вздохнул по бывшему студенческому кафе, в котором кормили вкусными пельменями. Кто-то радуется, что в центре города открыли продуктовый магазин.

- Да что о «Юности» жалеть? Обычная забегаловка, по типовому проекту, - говорит пермский краевед Владимир Гладышев. – Пожалуй, единственное яркое событие – там в 80-х годах газ взорвался. В газетах тогда писали: «Взрыв в центре города».

Вот таким было кафе «Юность» в 1973 году. Фото: Государственный архив Пермского края.

Надо сказать, что жители Компроса и Ленина избытком именно продуктовых торговых точек не избалованы. «Семья» в ЦУМе и на квартал ближе к Каме, да «Пятерочка» на месте легендарного ЦГ – Центрального гастронома на улице Сибирской.

Да и рестораны сейчас большим спросом не пользуются. Как прокомментировал «Комсомолке» пермский предприниматель Илья Волков, количество посетителей в этом году составляет процентов 10-15 от прошлогоднего.

- Я прекрасно понимаю, что на сегодняшний день собственнику помещений проще отдать их в аренду ритейлеру, чем держать их пустыми. Как показала практика, ритейлеры будут жить в любой ситуации, а ресторанная деятельность очень зависит от состояния рынка. Я как собственник помещения в подобной ситуации поступил бы также.

Хотя закрытие ресторана «Живаго» с пандемией вовсе не связано. Он прекратил свою работу еще в начале 2017 года.