Пермские производители картона высадили тысячи гектаров леса

В Комарихинском участковом лесничестве на площади 3 га ПЦБК высажены более 10,5 тысяч саженцев ели. Фото: ПЦБК.

В Группе предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания» бережно относятся к природным ресурсам. Здесь занимаются воспроизводством лесных насаждений, наращивают переработку вторичного сырья, экономно потребляют воду.

В год здесь выпускают почти 250 тысяч тонн картона. Понятно, что при его производстве не обойтись без использования древесины. Но лесных просторов меньше не становятся.

- В рамках реализации нацпроекта «Экология» мы ежегодно занимаемся лесовосстановлением на арендованных лесных участках, - объясняет заместитель генерального директора Группы предприятий «ПЦБК» Александр Сухановский. - Главные приоритеты в этом направлении - продвижение принципов устойчивого лесопользования и ответственное отношение к лесным ресурсам.

Общая площадь арендованных ПЦБК лесных участков составляет 402 тысяч гектаров. Делянки расположены в 10 лесничествах Пермского края – в Добрянском, Осинском, Чусовском, Соликамском, Кудымкарском, Юсьвинском, Пермском, Закамском, Кишертском и Кунгурском. В каждом из них предприятие заготавливает лес - березовый баланс - для производства бумаги и картона, а взамен высаживает новые лесные культуры, проводит комбинированное и естественное лесовосстановление.

- За последние пять лет сотрудники предприятия провели лесовосстановление на площади почти 7100 гектаров, - говорит Александр Сухановский. - План 2020 года выполнен на 100 процентов. Искусственное, комбинированные и естественное лесовосстановление проведено на площади 1610 га.

Посадочный материал предприятие приобретает в специализированных питомниках Пермского края. Один из них расположен в Комарихинском участковом лесничестве.

- Мы из семян выращиваем елки до трехлетнего возраста, - рассказывает мастер леса Владимир Колтырин. - Елочки районированы для климатических условий Прикамья, приживаемость у них хорошая, больше 90 процентов.

Саженцы ПЦБК высаживает в местах рубок в специально подготовленную почву. После высадки специалисты в течение двух лет осуществляют за посадками агротехнический уход. Если некоторые деревца не приживаются, то лесные культуры досаживают.

Тонна макулатуры экономит 3 тонны древесины

В рамках реализации нацпроекта «Экология» на ПЦБК также увеличивают объемы переработки макулатуры. Сейчас здесь перерабатывают ежегодно более 300 тысяч тонн вторичного сырья.

- Как известно, использование 1 тонны макулатуры позволяет сохранить 3 кубометра древесины, а также сэкономить около 200 кубометров воды, - говорит Александр Сухановский. - Увеличивая количество циклов переработки, а сегодня одно и то же волокно мы можем переработать до 7 раз, наращивая мощности по производству макулатурных картонов, мы способствуем сохранению лесных ресурсов. Восстановление биоресурсов также является важным направлением экологической деятельности ПЦБК. Недавно предприятие осуществило выпуск в Суксунский пруд более 4,5 тысяч мальков белого амура, мы будет делать это ежегодно, точно также, как и заниматься лесовосстановлением.

НАША СПРАВКА

Группа предприятий «ПЦБК» – одна из крупнейших в России вертикально интегрированных компаний. В прошлом году здесь выпустили 247 тысяч тонн тарного картона, а выпуск гофропродукции составил 237 миллионов квадратных метров. Компания занимает 5 место по объему выпуска тарного картона и 10 место в рейтинге производителей гофропродукции в России. Каждый 20 гофроящик в стране выпущен именно здесь. На предприятии работают 2,5 тысячи сотрудников.