«Бабушку привязали к кровати, она вся в синяках». После четырех дней в больнице Березников родственники пенсионерки обнаружили ее в состоянии овоща

Фото Таисьи Дмитриевны до госпитализации и после трех дней нахождения в больнице. Фото: семейный архив.

- Нашей бабушке Коротаевой Таисье Дмитриевне 86 лет, всю свою жизнь она посвятила работе и семье – родила четверых детей, работала на заводе, - рассказывает ее внучка Юлия Коротаева. - Для нас она самый главный человек, всегда готовый отдать последнее ради своих любимых детей и внуков. Поэтому и мы сделаем все, чтобы разобраться в той ужасной ситуации, в которой она оказалась.

Анализы потеряли

2 ноября пенсионерка из Березников почувствовала себя плохо, весь последний год из-за низкого гемоглобина у нее было предынсультное состояние. Родные вызвали доктора. Приехал молодой медбрат, взял анализы и сказал, что результаты будут готовы через два дня, но в итоге их потеряли. Состояние продолжало ухудшаться, бабушка начала задыхаться и 6 ноября родные сделали повторный вызов врача.

- Доктор нам сказал, что необходимо делать переливание крови и вновь взял анализы, - объясняет внучка. – Но в больницу на уколы и переливание сказали ложиться только на следующей неделе. А переливание нужно было делать срочно, так как гемоглобин был очень низкий, 31, и в любой момент мог произойти инсульт.

В такую сложную эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу страшно вывозить пожилого человека за территорию квартиры, но семья приняла решение, что без больницы им не обойтись. Бабушку экстренно госпитализировали в отделение терапии в больницу имени Вагнера в Березниках в субботу, 7 ноября.

Ухаживать за собой пожилая женщина не может, поэтому родные предлагали, чтобы вместе с бабушкой в больнице находилась бы ее дочь, но им отказали, сославшись на распоряжение главного санитарного врача Пермского края.

Телефон выключили, бабушку привзяли

В день госпитализации Таисье Дмитриевне сделали переливание. Ее состояние значительно улучшилось, она снова была бодрая, говорила по телефону с родными, спрашивала про их семьи. А через полтора дня все общение прервалось, бабушка перестала отвечать на звонки, а посещать ее было нельзя из-за карантина по COVID-19.

- Она дремлет, телефон отключили, он орет как бешеный, - отвечали поначалу в больнице, а потом и вовсе перестали брать трубку и стали сбрасывать звонки.

- В итоге все родственники встали на уши: с понедельника начали ломится в кабинеты и звонить куда только можно, - говорит внучка. - Ведь такого раньше никогда не было, чтобы бабушка спала полтора дня. В итоге мой папа все-таки добился, чтобы его пустили к маме в палату и сразу стало ясно, почему ее не хотели показывать. Бабуля лежит, привязанная к кровати, все лицо в синяках, а сама практически в состоянии овоща, рассказать толком ничего не может. Передачки все это время не передавались, грязные вещи лежали и разносили ароматы на всю палату, бабушка лежала полуголой, хотя в палате не жара, и никто ей не менял постель, она была вся мокрая. Кормили ли ее – тоже вопрос, сама кушать она не может.

Чтобы пациентка не травмировалась, в больнице ее связали мягкими вязками. Фото: семейный архив.

Запустила телефоном в медсестру?

В больнице, по словам родных, меняют версии, что на самом деле произошло с пожилой пациенткой. Сначала говорили, что она поползла в туалет, там ее поймали и уложили в кровать с высокими бортиками и привязали чтобы она не ходила, потому что при переливании это опасно.

- Мы просили развязать ее и дать ей трубку, чтобы мы сами объяснили бабушке, что это опасно, и это было наше последнее с ней общение.

Потом медики стали объяснять огромные фиолетовые синяки тем, что пациентка буянила, запустила телефоном в висок медсестре, а потом сама упала на тумбочку. Еще врачи говорили, что бабушка сама себя избила. Родные не исключают, чтобы ее успокоить, в больнице бабушку могли обколоть транквилизаторами.

- В историю с брошеным телефоном сложно поверить, зная, что при гемоглобине в 60 человек находится в полуобморочном состоянии, - говорят родные. – Да и пострадавшую медсестру нам предъявлять не хотят. В итоге мы подняли все службы, полицию, следователей, юристов, но никого из них к бабушке не пустили, а во вторник выписали всех свидетелей, которые были в бабушкиной палате. Говорят, сейчас ее будут переводить в психиатрию, куда мы уже точно не попадем. Бабушка у нас адекватная, никаких психических отклонений до момента госпитализации в больницу у нее не было. И увидим ли мы сейчас бабушку живой - большой вопрос! Мы обращаемся к главному врачу больницы имени Вагнера в Березниках Роману Коневу - имейте профессиональное мужество, найдите виновных и отдайте бабушку домой!

Показатели здоровья были улучшены

- Сейчас идет служебная проверка по бабушке в том числе и правоохранительными органами, - сообщил во время прямого эфира в Instagram главный врач больницы имени Вагнера Роман Конев. – На сегодняшний день у нас нет информации, что сотрудники больницы виноваты, и что они якобы избивали бабушку, поэтому все комментарии будут даны после проверки минздрава и правоохранительных органов.

- Утаивать или скрывать информацию руководство учреждения не собирается, - ответили «Комсомольской правде»-Пермь» в пресс-службе больницы имени Вагнера в Березниках. - Сейчас мы готовим заявление в соответствующие органы с целью расследования данного случая. И если органами внутренних дел будет установлено, что вред был причинен нашими сотрудниками, то будут приниматься соответствующие меры наказания. До этого момента все обвинения в адрес медицинских работников – незаконны. И то, что сейчас появляется в СМИ, это предположения и домыслы. Администрацией больницы проведена проверка по данному факту. В ходе которой установлено, что со стороны медицинских работников пациентке была оказана вся необходимая медицинская помощь. С момента поступления в больницу, в результате лечения, показатели здоровья женщины были значительно улучшены. Однако у пациентки наблюдается психическое расстройство. В связи с чем, по неосторожности, она нанесла себе травмы. В ходе лечения женщина была осмотрена врачом психиатром, в заключении которого было рекомендовано применить в отношении данной пациентки - фиксацию мягкими вязками, во избежание нанесения травм самой себе. Медицинскими работниками за пациенткой осуществляется должный уход.