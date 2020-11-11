Городская стоматологическая поликлиника №5: «Чтобы смело улыбаться, петь, жевать и целоваться»

-

Сколько у вас зубов? Вернее, сколько их осталось? Далеко не каждый человек может похвастаться, что сохранил все 32 зуба, заложенные природой! Неважная экология, перекусы на бегу, стрессы, нервы, да ещё этот карантин…А что вместо потерянных зубов? В идеале – имплант, но чаще все же - мостик, протез или просто «дырка».

О зубных имплантах мы услышали всего лет 20 назад, и тогда понятие «имплантация зубов» ассоциировалось у нас с высокими ценами, недоступностью и сложностью процесса.

Цена в 50 - 70 тысяч рублей «за зуб» отпугивала. И все же кабинеты хирургов-ортодонтов не пустовали. В Россию протоптали дорожку стомат-туристы. Наши врачи быстро освоили новые методы и работали на высоком уровне, а стоимость услуг была в разы ниже заграничных расценок. Вскоре и россияне поняли, что имплантация, хоть и дороже протезирования, но гораздо надежнее, гигиеничнее и выгоднее в долгосрочной перспективе. Ведь имплант – это практически пожизненная гарантия и высокая сохранность соседних зубов.

-

Отсутствие зуба – это не только неряшливый внешний вид, ранние морщины (западают щеки, образуются заломы) и деформация прикуса, это проблема для всего организма.

Страдает желудочно-кишечный тракт: из-за неполноценного пережевывания пищи часто возникают изжога, отрыжка, метеоризм и гораздо более серьезные заболевания. Поэтому люди всегда стремились восполнить эту утрату — во имя красоты и здоровья.

Уже в VI веке до нашей эры были попытки создать импланты из панциря морских мидий. Наши предки делали вставные зубы из ракушек, металла, костей, акрила, и, наконец, нашли уникальный материал, который срастается с костью челюсти, не вызывая отторжения и аллергии - титан. Последние 50 лет технологии имплантации зубов на титановых носителях постоянно совершенствуются и становятся все более доступными. Сейчас процедура настолько отработана и малотравматична, что имеет минимум ограничений по состоянию здоровья и возрасту.

-

Несмотря на все плюсы имплантации вас все же отпугивает ценовой фактор?

Воспользуйтесь возможностью забронировать за собой акционную цену – 9990 рублей за высокотехнологичный немецкий имплант в городской стоматологической поликлинике №5. Врачи клиники давно специализируются на этих операциях, процедура проходит с использованием современного диагностического оборудования и качественных анестетиков. С помощью панорамного 3D снимка врач определит состояние кости и полости рта, подберет оптимальный имплант. При необходимости на два титановых корня можно установить мостовидный протез на несколько зубов или установить весь зубной ряд полным протезом на четырех или шести имплантатах. Зафиксируйте цену 9990 рублей вместо 25 000 за один имплант в период акции с 13 ноября по 13 декабря, воспользоваться услугой установки можно в течение 6 месяцев.

- Фото: архив "КП"

*Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.