Пермский «МОНОfest» смогут увидеть зрители всего мира

Спектакль «Разговор в разговоре…» по пьесе Иосифа Бродского покажет актер из Санкт-Петербурга Олег Алмазов.

Седьмой фестиваль-конкурс моноспектаклей «МОНОfest-2020» был запланирован на май. Но, как и многие другие культурные события, его пришлось перенести на осень. Поэтому лучшие спектакли для одного актера пермские зрители смогут увидеть с 13 по 16 ноября. И не только пермские.

Показы пройдут на сцене Пермского Дома актера и на «Сцене-Молот» Пермского академического Театра-Театра. А также прямая трансляция спектаклей будет организована на сайте monofestperm.com и на youtube-канале «МОНОfest».

- В этом году мы впервые устроим прямые трансляции спектаклей «МОНОfestа», а значит, их посмотрят жители не только Перми, но и края, России, да, собственно говоря, и мира, - рассказывает арт-директор фестиваля Нина Соловей. - Вести эти трансляции будет профессиональная компания, которая снимает спектакли оперного театра. Все наши моноспектакли будут снимать как минимум с трех камер, это будет выглядеть достойно.

Моноспектакли - жанр особый, более камерный, требующий более близкого контакта зрителя и актера, чем обычные театральные постановки. А онлайн-показы моноспектаклей как раз и дадут им возможность оказаться лицом к лицу.

Во время фестиваля будут показаны 12 конкурсных и один внеконкурсный спектакль. Свои постановки представят актеры из Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Смоленска, Владикавказа, Кемерово и Перми.

- Эксперты отсмотрели около 70 спектаклей и из них отобрали 15, - объяснила Нина Соловей. - Но мы были вынуждены в этом году отказаться от трех моноспектаклей – из Грузии, Турции и Сербии. Их обязательно пригласим на следующий год, когда будут сняты все ограничения, связанные с приездом в Россию.

Зрителей ждут пластические перформансы, постановки современной драматургии и обращения к классике - произведениям Бродского, Булгакова, Зюскинда и Шекспира.

- Будет показан также спектакль «Лекция», высмеивающий современные тренды нового времени - засилье разных бизнес-тренеров, семинаров и мастер-классов «суперуспешных» людей, - говорит арт-директор фестиваля.

Традиционно во время конкурсных показов пройдут открытые обсуждения представленных работ вместе со зрителями, участниками и членами жюри. По итогам «МОНОfest-2020» жюри определит лауреатов 1-, 2- и 3-й степеней. Также в этом году впервые решено ввести Гран-при. Но достанется ли он кому-то или нет - решать жюри.

Гостем фестиваля в этом году станет прекрасный актер и режиссер, главный режиссер Ярославского ТЮЗа, автор Санкт-Петербургского театра «МОНПЛЕЗИР» Игорь Ларин. На закрытии фестиваля он сыграет спектакль по мотивам «Театрального романа» Михаила Булгакова - «Записки покойника», завоевавший любовь зрителей и критиков.

ВАЖНО!

Седьмой фестиваль-конкурс «МОНОfest» организован Пермским отделением СТД РФ при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Пермского края и Союза театральных деятелей РФ.

Билеты на спектакли можно купить в Доме актера (ул. Ленина 64, 3-й этаж), во всех городских зрелищных кассах города, а также приобрести онлайн на сайтах monofestperm.com и stdrf-perm.ru

Спектакли будут проходить с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Вход в зрительный зал строго в масках.