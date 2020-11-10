Как превратить Пермский край в регион, привлекательный для туристов

В Прикамье есть что посмотреть гостям из других областей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прикамье, при всей его природной красоте, не входит в десятку самых популярных для туристов регионов. Хотя у нас есть что показать гостям из других областей. Для того чтобы сделать Пермский край более привлекательным для туристов и поддержать туристический бизнес в регионе, в июне этого года была запущена краевая программа «Турперезагрузка».

- Туризм стал одной из самых пострадавших от коронавируса отраслей, - отметила начальник отдела туризма Агентства по туризму и молодежной политике Светлана Климова. - Летом была краткая передышка, и наши туроператоры постарались максимально наверстать упущенное. Но наступила осень, пришла вторая волна коронавируса, и у турбизнеса вновь возникли проблемы. Программа «Турперезагрузка» направлена на то, чтобы поддержать региональные турфирмы в тяжелый период, дать им новые векторы развития.

А также цель программы - объединить людей, участвующих в той или иной сфере туризма. Ведь туризм - это комплексная услуга, и предоставляют ее не только туроператоры. Человек, который приезжает в регион, пользуется трансфером, размещается в гостинице, обедает в кафе, посещает музеи. И необходимо, чтобы в каждом месте его пребывания он чувствовал себя комфортно, чтобы его впечатление от поездки не испортила какая-нибудь мелочь.

- Программу «Турперезагрузка» создавали, чтобы расширить горизонты возможностей для предпринимателей туристической сферы. Дни них сейчас открывается уникальный шанс. Благодаря кино к Пермскому краю приковано внимание медиасообщества и обычных людей по всей стране и за ее пределами - по пермскому фольклору вышел сериал «Территория» на ТНТ, готовится фильм «Сердце Пармы» и другие проекты. Предприниматели могут это использовать - туры по местам съемок, аудиогиды, создание приложений и многое другое. На старте можно получить поддержку и льготные госзаймы под низкий процент, - говорит руководитель Пермского фонда развития предпринимательства, центра «Мой бизнес» Дмитрий Порохин.

На старте программы «Турперезагрузка» в ней были намечены два этапа. Бесплатное обучение прошли почти 500 участников, ими были подготовлены 56 предварительных заявок на гранты Ростуризма. После успешного старта появился третий этап программы, в данный момент рассматривается возможность реализации еще трех этапов программы, каждый из которых будет детально проработан.

Через виртуальные туры - к реальным

Первым шагом стало проведение образовательной программы для представителей турбизнеса, музеев, организаторов событий, экскурсоводов, руководителей отелей, а также глав муниципалитетов. В ней участвовали 25 экспертов федерального уровня, которые познакомили участников программы с новыми трендами, цифровыми технологиями и успешными практиками в сфере туризма.

А на втором этапе состоялась акселлерационная программа, направленная на переформатирование региональных турпродуктов.

В рамках второго этапа участники программыперерабатывали свои проекты, происходила генерация идей. Родились очень интересные проекты. К примеру, директор АНО «Оса-Акватория Беринга» Сергей Ажгихин после участия в акселераторе построил глемпинги на воде, а также стал дистрибьютором сразу нескольких регионов, то есть получил эксклюзивные права на продажу глемпинг-палаток в ряде областей. Он сгенерировал идею, реализовал ее и открыл новое направление бизнеса. А туроператор из Кунгура Галина Теклюк создает маркетплейс -онлайн-платформу по продаже сувениров.

В Осе появились домики -глемпинги.

Всего по итогам второго этапа появились 12 реальных инновационных проектов. Кроме того, губернатор Дмитрий Махонин подписал сертификаты лучшим участникам программы.

- Это было очень поучительно и своевременно, - поделилась своим впечатлением от обучения Юлия Поротникова, руководитель «Пермского центра отдыха и туризма». -Нам показали, как можно при помощи современных технологий позиционировать свои услуги на рынке, как их подать, как сделать инфографику, чтобы люди обратили внимание. Например, эксперты рассказали, как можно предложить свой туристический продукт для большой аудитории людей, играющих в компьютерные игры. Для этого надо заинтересовать их через игру, чтобы человек побывав в виртуальной реальности, испытал там яркие эмоции и ощущения и захотел получить их наяву.

Например, можно создать большой 3-Д тур по рыбалке, чтобы геймеры попробовали поймать большую рыбу, виртуально находясь на территории прикамской базы отдыха. Им может понравиться виртуальная рыбалка, после чего они могут поехать на эту рыбалку уже в реальности.

- В рабочей текучке ты не думаешь о больших обновлениях, работаешь, как привык, - объяснила Юлия Поротникова. - А здесь была такая плотная обширная программа с показами примеров, что это вдохновляло на новые проекты. Понятно, что за нас никто ничего не сделает, но получить пример, свежие идеи - это дорогого стоит. Мы очень благодарны и ждем следующий этап обучения.

В гости к народным промыслам

А следующий этап - цифровизация, внедрение проектов туроператоров Пермского края в различные цифровые платформы, на которые они могут выставлять свои предложения. В октябре состоялось краевое онлайн-мероприятие «Ремесленное предпринимательство в новом мире. Возрождение». В нем приняли участие более 200 ремесленников, организаторов мастер-классов, туроператоров и гидов.

- Благодаря «Турперезагрузке» мы открыли для себя очень важную для туризма нишу - ремесленные активности, - рассказала Светлана Климова. - Когда ты приезжаешь куда-то в путешествие, интересно не только побывать на экскурсии, но и поучаствовать в чем-то, чему-то научиться - ткать, плести кружева, делать посикунчики. Это делает турпоездку более запоминающейся. В Кунгуре, например, всех вдохновляют мастер-классы по изготовлению вязовских пряников. Но в крае не хватает общей платформы-агрегатора, где была бы представлена информация о всех возможностях наших ремесленников. Сейчас мы его планируем создать.

Создание агрегатора прикамских ремесленников позволило бы включить посещение их мастерских или магазинчиков в туры, организуемые не только краевыми туроператорами, но и компаниями из соседних регионов.

Новый взгляд

Планируется, что на четвертом этапе будет проведенообучению глав муниципалитетов современным трендам в туризме,мастер-планированию в условиях цифровой экономики.

- На федеральном уровне сейчас разрабатывается национальный проект по туризму, где будет уделяться внимание разработке мастер-планов туристических территорий, - рассказала Светлана Климова. - И финансирование пойдет в те регионы, где уже есть некие комплексные проекты по развитию туризма.

В Осе, ставшей пилотным городом комплексного подхода к туризму, уже начат такой проект. В городе развивают набережную Камы, рядом с которой расположен Краеведческий музей с диорамой, посвященной взятию Осы Емельяном Пугачевым. Готовы строить инфраструктуру. На пятом этапе станет возможным привлечение инвесторов и меценатов -и запуск акселератора инвестиционных идей и проектов «IN.PERM», цель которогореальные контракты турбизнеса с инвесторами и появление новой туристической инфраструктуры.

Шестой самый длительный этап - создание цифровой экосистемы в сфере туризма на уровне региона.

ВАЖНО!

«Турперезагрузка» реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Организаторами программы выступили Некоммерческая организация «Пермский фонд развития предпринимательства», Агентство по туризму и молодежной политике совместно с краевым Центром развития туризма и Пермским региональным отделением Российского Союза туриндустрии.