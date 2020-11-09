«Суп выкипел, из кастрюли шел дым». В Пермском районе спасли двухлетнего малыша, запертого в квартире

Спасатель 3 класса Константин Тудорович в краевой службе спасения с 2015 года . Фото: предоставлено руководством краевой службы спасения.

- Когда наш спасатель зашел в квартиру с малышом, по комнате уже начинал идти дым от кастрюли, в которой варился суп и уже выкипела вся вода, - рассказали «КП» в пермской краевой службе спасения.

8 ноября спасателям поступил срочный вызов: в девятиэтажке в поселке Горный в Пермском районе оказался заперт в квартире двухлетний малыш. Мама вышла на минутку в подъезд, в это мгновение сработала защелка и дверь захлопнулась. В квартире оказался заперт маленький ребенок, а на кухне в это время варилась кастрюля с супом.

Пока спасатели ехали на вызов, взволнованная мамочка несколько раз набирала их и просила приехать поскорей. И спасатели чудом домчались до места за полчаса.

Один из вариантов зайти в закрытую квартиру – это проникнуть в нее через балкон. Но спускаться с крыши было опасно: острый край кровли мог перерезать альпинистское снаряжение. Пришлось сначала сделать дополнительный навес, а уже потом спускаться. Решили, что делать это будет самый легкий из бригады спасателей.

- Я спустился на балкон, потом отогнул балконную дверь и вошел в квартиру, - рассказал спасатель 3 класса Константин Тудорович. – Малыш, конечно, очень испугался, когда увидел чужого дядю, заплакал, но у меня самого трое детей, поэтому я умею их успокаивать. Сказал, не плачь, пойдем двери открывать маме! Прошло полминуты, и малыш уже забрался к ней на руки. Приехали мы, конечно, вовремя. Кастрюля с супом уже дымиться начала. Хорошо, малыш не потянулся к ней, пока вода еще кипела.

Сложно передать словами чувства мамы, когда она обняла живого-невредимого сыночка. Женщина была в таком стрессе, что даже спасибо забыла сказать спасателям.

- Да какой подвиг? Это наша обычная работа, - улыбается герой, спасший от беды семью с двухлетним малышом.