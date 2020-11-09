В Прикамье ожидают раннюю зиму

Дороги и тротуары на этой неделе покроются льдом. Фото: Василий Вахрин

Согласитесь, осенняя слякоть уже порядком поднадоела. Синоптики обещают, что на этой неделе ее сменят первые морозцы.

- Во вторник еще будет слякотно и пасмурно, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – Но ветер с западного поменяется на северный, и температура начнет опускаться. В среду и четверг днем уже может похолодать до -4 градусов, будет идти несильный снег, который уже не растает. В пятницу начнется заток арктического воздуха, и столбик термометра опустится еще ниже – до -7 градусов. В субботу и воскресенье ожидаются ясные и по-зимнему морозные деньки. Даже днем, несмотря на солнце, температура будет держаться в районе -10 градусов, а по ночам она опустится до -15 градусов или даже ниже.

Надолго ли к нам пожаловала ранняя зима?

- Пока потепления мы не прогнозируем, хотя оттепели в ноябре у нас случаются, - объясняет Павел Смирнов.

Водители и пешеходы на этой неделе должны быть особенно осторожны: метеорологи предупреждают, что на дорогах и тротуарах возможны снежные заносы и гололедица, а утренние туманы будут ухудшать видимость.

СОВЕТЫ СПАСАТЕЛЯ

«Выйдя из теплого помещения, немного постойте»

Как не упасть на льду? Что делать, если все же потеряли равновесие?

Председатель Высшего совета Российского союза спасателей Алексей Дударев в эфире Радио «Комсомольская правда» в Перми (96,6 FM) поделился простыми советами:

- при падении надо беречь голову и лицо, поэтому если не удалось удержать равновесие, лучше постараться упасть на бок;

- падая, не стоит выставлять вперед руки - нетренированному человеку сложно правильно сгруппироваться, чтобы не повредить запястья;

- часто люди падают, выходя на холод из теплого помещения – из подъезда, из машины. Лед под теплыми подошвами подтаивает, что увеличивает скольжение. Стоит немного постоять и подождать, когда ботинки остынут.

- передвигаться при гололедице лучше мелкими шагами.

- пожилые людям нелишне приобрести накладки на обувь, например, в виде калош с шипами.