«Разница с праправнучкой - 100 лет». Секреты долголетия от пермячки, которая разменяла вторую сотню

Елизавета Степановна Астафьева. Фото предоставлено родственниками

5 ноября пермячка Елизавета Степановна Астафьева отмечает 100-летний юбилей. Что и говорить, не каждому уготовано судьбой пройти такой жизненный путь. Вряд ли из долгожителей встречаются люди, чьи судьбы можно назвать легкими и счастливыми.

Преодолеть все трудности Елизавете Степановне помогло доброе отношение к людям, завидное трудолюбие и любовь к близким. Она всегда старалась поступать по совести и не жалела сил на добрые дела. Несмотря на свой преклонный возраст, Елизавета Степановна полна сил, находится в здравом уме и ясной памяти. Ее девиз – «Ни минуты не сидеть без дела». Ответственное отношение к труду она передала всем поколениям семьи.

Детство и юность

Елизавета Астафьева родилась 5 ноября 1920 года в крестьянской семье в небольшой деревне Пульниково Свердловской области. - У матери с отцом нас было пятеро, - рассказывает Елизавета Астафьева. - Две старшие сестры – Анфиса и Валентина, двое братьев – Иван и Максим, да и я пятая. Мама умерла, когда мне было 8 месяцев. Смотреть за мной и двухгодовалой сестрой Валентиной пришлось старшей Анфисе, которой исполнилось лишь 13 лет. Отец и старшие братья с утра и до позднего вечера были в колхозе на работе.

В 10 лет я пошла в школу. В 30-е годы вышло постановление «О всеобщем начальном обучении», поэтому в одном классе учились дети разных возрастов: 10,13, 14 и 15 лет. Начальная школа была в деревне Пульникова, учителя были местными – деревенскими, только в четвертом классе пришел образованный педагог из города, он был добрым и умным.

В пятом классе нас перевели в школу в соседнее село Куярово. Школа была в 17 километрах от деревни и чтобы ежедневно не преодолевать расстояния туда-обратно, нас селили в домах у местных, а домой мы возвращались только в выходные. Весть путь шли пешком. Только в зимние морозы колхоз выделял телегу с лошадью, чтобы мы не замерзли по дороге. В каникулы мы жили дома, но отдыхать, как у современной молодежи, нам было некогда. «Кто не работает, тот не ест», — повторял наш строгий отец. Работали и дома, и на колхозных полях. С 15 лет Елизавета Степановна уже работала на покосах и занималась молотьбой. После окончания средней школы устроилась на работу учителем второго класса в Юрмытской школе, а потом началась война.

Военные годы

В июне 1941 я поступила в школу милиции, а через 9 месяцев, пройдя ускоренный курс, уже получила звание младшего лейтенанта и работала начальником паспортного стола в городе Талица. В 1942 году мы получили извещение о пропавшем без вести после боев брате Максиме. В последствие выяснилось, что он погиб в боях.

С 1944 по 1945 год я работала учителем в Каменск-Уральской детской колонии, а с 1945 года в Верхотурской детской трудовой колонии работала учителем младших классов. Но после вспыхнувшего там бунта, написала заявление на увольнение и, к большой радости, замначальника колонии его подписал.

Елизавета Степановна с маленькой дочкой уехала жить и работать в поселок Пышма, где уже жили отец с матерью и семья старшего брата Ивана.

Брат Иван участвовал в Сталинградской битве. Был удостоен награды «За взятие Братиславы» и Орденом «Красной Звезды» за личное мужество и отвагу в боях. Был демобилизован только в 1946 году. Умер на 97 году жизни. Сестра Валентина живет в добром здравии в Свердловской области и занимается хозяйством. Сейчас ей 101 год.

Первая любовь и послевоенное время

С Иваном мы познакомились после войны, а в 1947 году у нас родилась дочь Лариса. Это было радостное событие. Мы с Ваней хотели пожениться, но по доносу на него завели дело, и посадили на 3 года. Чтобы это не отразилось на мне и нашей будущей дочери, отношения мы решили не поддерживать.

В 1952 году Исполком райсовета организовал передвижной библиотечный фонд и я устроилась на должность библиотекаря. Через некоторое время стала заведующей отделением детской библиотеки, где и проработала 23 года. После увольнения я еще долгое время с удовольствием выходила на работу, если ко мне приходили из библиотеки с такой просьбой.

Награды и достижения

Вклад Елизаветы Степановны в образование и труд в годы войны оценили по достоинству и в 1955 году дали ордер на квартиру. Это было важное и радостное для нее событие: наконец-то появилась собственная квартира. Также в числе многочисленных наград и медалей у Елизаветы Степановны есть награда «За доблестный труд во время Великой отечественной войны», 2 знака — «Победитель Соцсоревнования» в 1973 и в 1979 годах, медаль «За доблестный труд в ознаменование столетия со дня рождения В.И.Ленина».

Увлечения

В 80-х годах в квартире Елизаветы Степановны стоял ткацкий станок для изготовления натуральных ковров, его сделал ее брат Иван своими руками. Внучка Елизаветы Степановны Светлана рассказала, что в то время это был кропотливый труд. - Пряжу напрясть, окрасить, в клубочки смотать, рисунок выбрать, уток натянуть на станок, а потом петелька к петельке, долгими зимними вечерами создавать шедевр для семьи своей дочки, — говорит Светлана. - Вышивки у нее получались очень красивые, а строчки самые ровные, это умение было подспорьем в быту.

- В молодости бабушка шила модные наряды как для себя, так и для дочки, – вспоминает Светлана.- Она обладает художественным вкусом и необыкновенным умением. Моя мама и ее подруги каждый раз повторяли, что Елизавета Степановна с дочкой ходили в самых модных и красивых платьях.

Общественная жизнь

У Елизаветы Степановны активная жизненная позиция. Сначала она была комсомолкой, затем вступила в партию. В 90-х принимала участие в областном стихотворном конкурсе «Потому что нынче кризис в экономике страны». В своем стихотворении Елизавета Степановна выразила свое недоверие к власти демократов, при которых цены выросли, а работы не стало. «Демократия настала – очень плохо жить мне стало» - писала Елизавета Степановна. Тогда цензура укоротила произведение в 2 раза. На выборы Елизавета Степановна ходит с удовольствием. Она считает, что гражданскую обязанность нужно выполнять и проявлять ответственность за жизнь в стране.

Всегда активна

Даже на пенсии Елизавета Степановна не сидела без дела. Она занималась огородом, разводила удивительные цветы - сортовые гладиолусы с огромными бутонами - и даже выращивала арбузы. Все с выдумкой и исключительным прилежанием. Свободное время от домашних забот всегда было занято чтением: российские и местные новости из газет, журналы с советами и, конечно же, книги. На этажерке всегда должна лежать новая книга из библиотеки. А кроссворды и сканворды Елизавета Степанова разгадывает до сих пор. Добросовестное отношение к труду Елизавета Степановна прививала внукам с самого детства. И только личным примером.

- Каждые летние каникулы мы проводили у бабушки, - вспоминает внучка Светлана. – Она никогда не заставляла нас что-либо делать. Помню, с каким благоговением мы перебирали бабушкины награды. Она научила меня не только читать и любить книги, но и вышивать, шить, кроить, не бояться браться за что-то новое. «Терпение и труд все перетрут» - от бабушки звучало не как нравоучение, а как оптимистичное начало дела». -

- В детстве я не понимал, почему у бабушки и молоко вкуснее, и ягоды сочнее, и трава в ограде зеленее, — рассказывает внук Вячеслав. — Сейчас понимаю, потому что она все делала с любовью и заботой.

Семья у Елизаветы Степановны большая: дочь Лариса, двое 2 внуков - Светлана и Вячеслав - четверо правнуков - Александр, Елизавета, Мария и Дмитрий. В апреле 2020 года родилась праправнучка Ева, с которой разница в возрасте составила 100 лет. Сейчас, когда уже силы не те и подводит здоровье, всегда рядом с ней дочка и зять. Они с любовью и терпением заботятся о Елизавете Степановне. Для них она является примером того, как можно добиться многого в жизни честным и упорным трудом.

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