«Ехали к беременной, попавшей в ДТП». В Пермском крае в аварии погибли два фельдшера «скорой»

Погибшие в аварии Людмила Громаковская и Андрей Батраков. Фото: Профсоюз медиков Кунгурского района.

Утром 5 ноября разлетелась ужасная новость, что в Ординском районе в 9 часов утра случилось серьезное ДТП. Около деревни Курилово грузовик «Хендай» столкнулся с машиной скорой помощи, погибли два фельдшера.

Спешили на ДТП

На станцию Ординской скорой помощи поступил вызов, что произошло ДТП, в машине находится пострадавшая беременная женщина. На сутки как раз только заступила бригада: 42-летняя Людмила Громаковская и 34-летний Андрей Батраков. Они сели в машину и помчались к пострадавшей, но так и не доехали. «Скорая» столкнулась с грузовиком. Удар был такой мощный, что машины разбросало на десятки метров друг от друга. Кабину скорой помощи, где находились медики, вдавило до кузова, выжить удалось только водителю. Его

Карета "скорой" в которой погибли медики. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

госпитализировали в больницу.

«Как же мы без них»

Узнав о трагедии, Профсоюз работников скорой помощи Пермского края написал пост в социальных сетях, где коллеги стали приносить соболезнования родным погибших фельдшеров.

«Ушли на сутки навсегда. До сих пор новость о смерти наших дорогих коллег кажется нелепой ошибкой! Невозможно это осознать!», - пишет профсоюз.

- Мы не можем поверить, что это произошло, безумно жалко наших коллег, они были настоящими профессионалами, опытными медиками, как же мы без них теперь, - сказали нам коллеги Кунгурской станции скорой помощи.

На своей странице в социальной сети Министр здравоохранения Пермского каря Оксана Мелехова тоже принесла соболезнования: «Мы понесли невосполнимую утрату, погибли два фельдшера бригады СМП, также пострадал водитель кареты Скорой, он госпитализирован. Еще одного участника ДТП госпитализируют. Выражаю, искренние соболезнования родным и близким медицинских работников» - написала министр.

Грузовик с которым столкнулась скорая помощь. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

Остались семьи и маленькие дети

Людмила Громаковская была многодетной мамой, у нее остались трое несовершеннолетних детей. У Андрея Батракова остались жена и двое детей.

Редакция «Комсомольской правды - Пермь» выражает глубокие соболезнования родственникам и коллегам погибших медиков.