Грузинская сваха, «Дюймовочка» и фестиваль Мацуева. Куда можно пойти пермякам на будущей неделе

Сцена из спектакля "Ханума", фото предоставлено театром "У Моста".

С понедельника в Перми вновь открывается театральный сезон. После двух недель «коронавирусной паузы» театры приглашают зрителей на свои спектакли. Но не все. Пермский ТЮЗ уже точно не будет работать весь ноябрь, а в театре оперы и балета пока решают, открывать им двери для публики или нет.

Театр «У Моста» 10 и 11 ноября покажет музыкальную комедию «Ханума» (12+) по пьесе Авксения Цагарели. 12 и 13 ноября - спортивную комедию «Команда» (12+) по пьесе Семена Злотникова, а 14 и 15 ноября - закулисную комедия «Курица» (16+) по пьесе Николая КолядыА с 20 по 22 ноября в рамках проекта «Большие гастроли» на сцене театра «У Моста» пройдут показы трех спектаклей Тюменского молодежного театра «Ангажемент»: «Вино любви» (16+) по рассказам Аркадия Аверченко, комедия положений «Господин, который платит» (16+)) и спектакль по пьесе Николая Коляды «Носферату» (18+). Цена билетов: 1200 – 2000 рублей.

В Театре-Театре первым спектаклем после перерыва станет «Загадочное ночное убийство собаки» (16+), спектакль будет показан 12 ноября. Затем зрители увидят мюзиклы : 13 ноября - «Восемь женщин» (16+), 14 ноября - «Доктор Живаго» (16+), 15 ноября - «Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес» (16+). Билеты стоят от 750 до 1300 рублей. А в конце ноября состоится премьера камерного спектакля-концерта «Вертинский» (16+) по пьесе Михаила Бартенева.

«Загадочное ночное убийство собаки». Фото: Сергей Харин

В театре кукол для самых маленьких зрителей 11 и 12 ноября покажут сказку «Дюймовочка» (0+). 14 и 15 ноября пройдут спектакли «У слоненка день рождения» (0+) и «Сказки Пушкина» (6+). Билеты по 250-300 рублей.

"Дюймовочка". Фото: театр кукол.

Пермская краевая филармония 11 ноября пригласит на концерт Государственного Омского русского народного хора и Оркестра русских народных инструментов (6+). Билеты: 100 - 350 рублей. А с 14 ноября здесь начнется перенесенный с весны фестиваль Дениса Мацуева (6+). Он откроется сольным концертом прославленного пианиста, а завершится 17 ноября джазовым джем-сейшном. Билеты от 1500 до 8000 рублей.

Фото: Пермская краевая филармония

С 9 ноября откроется и доступ на выставки мемориального музея заповедника «Пермь-36», расположенного в деревне Кучино Чусовского района. Обзорные экскурсии (16+) по территории бывшей колонии для политических заключенных начинаются ежедневно в 9.30, 11.30, 14.00 и 16.00. Стоимость входного билета на все три участка музея-заповедника 300 рублей. Стоимость экскурсии 450 рублей. Недавно в музее-заповеднике открылась новая выставка «Право дышать». Она построена на трех предметах «маляве» из исправительного дома № 1 города Перми 1926 года, тюремного помянника составленного бывшим послушником Белогорского монастыря Константином Дейковым во время его второго ареста в 1947 году, и контрольной карте лицевого счета Владимира Буковского 1971-74 годов. Выставка работает в «жилом бараке». Стоимость экскурсии по выставке 50 рублей. Предварительно записаться на экскурсии можно по телефону (342) 212-61-29.