«Спасибо, ставлю лайк!» Соцсети помогают жителям Прикамья взаимодействовать с властью

Разместить обращение по поводу какой-то проблемы можно в соцсети.

Зачем тратить время и бумагу, отправлять по почте жалобы и дожидаться ответа, если проблемы, которые беспокоят жителей городов и сел Прикамья, можно решить гораздо быстрее с помощью соцсетей? Можно отправить личное сообщение в аккаунт местной администрации или даже главы региона, либо просто разместить пост в популярном паблике.

Губернатор Дмитрий Махонин поставил перед главами муниципалитетов активизировать онлайн-взаимодействие с жителями поселений. И теперь можно отправить личное сообщение в аккаунт местной администрации или даже главы региона или просто разместить пост в популярном паблике.

Соцсети помогают властям выявлять те проблемы, которые волнуют местное население. Благодаря такой работе все вопросы удается решать оперативно и всегда быть на прямой связи с жителями – можно уточнить, где именно требуется спилить аварийное дерево или убрать несанкционированную свалку, и сразу получить обратную связь – лайк за выполненную работу.

Свалку ликвидировали

Житель Перми написал в личные сообщения губернатору Пермского края в Инстаграме о свалке мусора, которую неделями никто не убирает.

Эту свалку не убирали неделями

Глава региона дал задание разобраться в проблеме. И меньше чем через неделю свалка была ликвидирована. Пермяк выразил благодарность за оперативное решение проблемы.

Теперь свалки больше нет.

Баскетбольную площадку привели в порядок

Жительница Соликамска написала в личных сообщениях в официальном сообществе Соликамского городского округа, что после монтажа баскетбольной площадки в селе Родники подрядчики не убрали за собой мусор.

Баскетбольную площадку сделали, а мусор не увезли.

Местная администрация помогла решить этот вопрос, территорию привели в порядок.

Баскетбольную площадку привели в порядок.

Опасное дерево спилили

Один из жителей Красновишерска сообщил в соцсетях, что рядом с детской площадкой стоит сухое дерево, которое от сильного ветра может упасть: https://vk.com/wall-179507546_1281?reply=1287.

Житель Красновишерска сообщил об опасном дереве.

Местная администрация отреагировала на это сообщение и подключилась к решению проблемы. Уточнив, где именно стоит дерево, власти спилили дерево: https://vk.com/wall-179507546_1281?reply=2660&thread=1287.

Опасное дерево спилили.

Мусор убрали

Неравнодушный пермяк сообщил в соцсетях, что рядом со стройкой школы в их микрорайоне появилась несанкционированная свалка строительного мусора: https://vk.com/wall-163170794_149449.

Неравнодушный пермяк сообщил о несанкционированной свалке в Закамске.

Местная администрация, обратив внимание на это сообщение, стала разбираться в ситуации. Виновником оказался не подрядчик на строительство школы, как предполагал автор поста. Мусор убрали о попросили полицию найти того, кто организовал здесь незаконную свалку: https://vk.com/wall-163170794_149449?reply=149744.