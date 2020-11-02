"Собираем тираннозавра, смотрим кино и слушаем музыку". «Ночь искусств» в Перми в этом году пройдет в режиме он-лайн

Пока музей пермских древностей можно посещать только виртуально Фото: архив "КП"

В Пермской галерее «Ночь искусств онлайн» (0+) пройдет 3 ноября с 18.00 до 21.00. В программе: виртуальные выставки «Спасибо, Пермь!», «Строгановы. Эпоха в иконных образах», «Наследие императоров». А также - лекция кандидата искусствоведения Игоря Мартынова о гравюре Пиранези, видеоэкскурсия искусствоведа Александры Пестовой по выставке «Наследие императоров», видеоролики «Игры с искусством» для дошкольников и школьников младших классов. Смотреть на сайте галереи permartmuseum.ru и на официальных страничках в соцсетях.

Исторический парк «Россия - моя история» в 19.00 предлагает на странице vk.com/myhistoryperm музыкально-поэтическую видеоэкскурсию по новой выставке «Память Поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» (0+), а в 21.00 - онлайн-экскурсию по выставке «Молотов. На передовой культурного фронта» (0+).

Музей пермских древностей в 10.00 приглашает юных палеонтологов на онлайн-занятия, где покажут, как будет собрать свой собственный доисторический мини-зоопарк с микрораптором, карнотавром и тираннозавром. (0+). В 14.00 и 16.00 состоятся научно-популярные лекции. А в 20.00 все желающие приглашаются на «Ночные сказки о мамонте». (0+). На странице vk.com/mamont_perm.

В киноцентре «Премьер» пройдут онлайн-просмотры, а затем обсуждения фильмов в группе vk.com/premier_cinema. 3 ноября в 16.00 «Леонардо да Винчи. Неизведанные миры» (12+), в 18.00 «Написано Сергеем Довлатовым» (12+), в 20.00 «Сохрани мою речь навсегда» (12+). А 4 ноября там же можно будет увидеть и обсудить фильмы «Это не навсегда» (12+) в 15.00 и «Время первых» (6+) в 17.00.

Программа под названием «Музыка от заката до рассвета» (6+) пройдет 3 ноября в режиме нон-стоп – с 20.00 до 8.00 на сайте Пермской краевой филармонии - filarmonia.online. В программе – видеозаписи выступлений музыкантов из России, Германии и Италии. Будут звучать кельтские арфы и шотландские волынки, японские сякухати, сямисэн и сона, орган и саксофоны, джазовые мелодии.